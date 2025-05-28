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Olaylı Elazığspor - Van Spor FK maçı için karar verildi

Olaylı Elazığspor - Van Spor FK maçı için karar verildi
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Türkiye Futbol Federasyonu, hakemin başına isabet eden cisim nedeniyle tatil edilen Elazığspor - Van Spor FK maçı için kararını verdi. TFF Disiplin Kurulu bu olaylar sonrasında Elazığspor’un hükmen yenilgisine (3-0) karar verdi.

TFF, Elazığspor - Van Spor FK maçı ile ilgili kararını verdi. Tribünlerden atılan ve Yardımcı hakemin başına isabet eden cisim nedeniyle yaralanması sonucu duran maç tatil edilmişti. TFF Disiplin Kurulu bu olaylar sonrasında Elazığspor’un hükmen yenilgisine (3-0) karar verdi.

TFF Disiplin Kurulu tarafından kulüplere gönderilen yazıda özetle şöyle denildi:

"Müsabakanın başlangıcından tatil edilmesine kadar geçen süre içerisinde ev sahibi takım taraftarlarının sahaya yaklaşık 1309 adet yabancı madde attığı, 177 adet yanıcı-patlayıcı madde kullandığı ve bunları da sahaya attığı, 232 adet stadyum koltuğunu kırdığı ve bir kısmını sahaya attığı, stadyum ekipmanlarına zarar verdiği, atmış oldukları yabancı cisimler nedeniyle müsabakanın yaklaşık 13 dakika durduğu, atılan bu maddelerin misafir takım mensuplarına isabet ettiği ve en son müsabakanın 56. dakikasında 2'nolu yardımcı hakemin kafasına isabet eden sert cisim nedeniyle hakemin kafasında kanama olduğu, aldığı darbeye bağlı olarak baş dönmesi meydana geldiği ve yardımcı hakemin bu şekilde müsabakaya devam edemeyeceği kanısıyla müsabakanın tatil edildiği; ayrıca stadyumun tahliye kapılarının açılarak Çimentaş Elazığspor Kulübü'nün yaklaşık 4400 taraftarın biletsiz olarak stadyuma alındığı ve stadyuma alınan bu biletsiz seyircilerin de saha olaylarına karışması nedeniyle stadyum düzen ve disiplinin bozularak müsabakanın olağan akışı içinde oynanmasını ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin kuralların ihlal edildiği tespit edildiğinden; olayların oluş şekli ve ağırlığı da dikkate alınarak anılan müsabakanın tatil edilmesi uygun görülmüş; anılan müsabakada Futbol Müsabaka Talimatı 23. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Çimentaş Elazığspor'un (3-0) hükmen yenik sayılmasına, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü'nün (3-0) hükmen galip sayılmasına karar verilmiştir."

Öte yandan Tahkim Kurulu'na başvurarak itiraz hakkı bulunan Elazığspor'un bu girişimi sonuçsuz kalırsa, 2. lig Play-off final maçını Van Spor FK ile Batman Petrolspor oynayacak.

NE OLMUŞTU?

2’nci Lig yükselme play-off karşılaşmasında Elazığspor, Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Vanspor FK’yı konuk etti. Saat 20.00’da başlayan karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetti. Öztürk’ün ise yardımcılıklarını, Murat Temel ve Kadir Beyaz üstlendi. Gergin başlayan karşılaşmada bazı kişiler, Vanspor FK’nın bayrağının bulunduğu direği devirdi. Karşılaşmanın 23’üncü dakikasında Muhammed Gönülaçar'ın golüyle Elazığspor 1-0 öne geçti. İlk yarıya ilave olarak 7 dakika eklendi. Karşılaşmada ilk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın 2’nci yarısında, 56’ncı dakikada yardımcı hakem Murat Temel’in kafasına, tribünden atılan yabancı cisim isabet etti. Ardından Ümit Öztürk, yardımcı hakemler Murat Temel ve Kadir Beyaz ile birlikte soyunma odasına gitti. Bir süre sonra da futbolcular soyunma odalarına geçti. Bu sırada tribünler boşaltıldı. Ardından maçın tatil edildiğini duyuruldu. Yapılan anonsta, “Yardımcı hakemin yaralanması ve baş dönmesi sonucu karşılaşmanın orta hakemi tarafından maç tatil edilmiştir. Kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecektir” anonsu yapıldı. Eşleşmenin ilk maçını Vanspor FK 4-1 kazanmıştı.

DHA

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Etiketler elazığspor van spor fk Hakem
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