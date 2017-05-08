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  4. 08 Mayıs 2017 20:08

Olympiakos resmen şampiyon

Yunanistan Ligi'nde Federasyon herhangi bir puan silme cezası vermeyince Olimpiakos'un şampiyonluğu resmileşti.

Olympiakos resmen şampiyon
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Yunanistan Ligi'nde Olimpiakos'un şampiyonluğu resmileşti.

Yunanistan'da lig heyecanı geçen hafta sona ermiş ve Olimpiakos, en yakın rakibi PAOK'un 6 puan önünde ilk sırada yer almıştı. Ancak PAOK yönetimi, AEK ile oynanan kupa yarı finalinde çıkan olaylar nedeniyle, Olimpiakos'un 6 puanının silinmesi için futbol federasyonuna başvurdu.

Federasyonun puan silinmesi yönünde karar alması halinde, 2 takımın puanları eşitlenecek ve ikili averajı daha iyi olan PAOK şampiyon olacaktı. Ancak federasyon, Olimpiakos'un puanının silinmesine gerek olmadığına karar verdi. Böylece Olimpiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde bir kez daha şampiyon oldu.

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