Olympiakos resmen şampiyon

Yunanistan'da lig heyecanı geçen hafta sona ermiş ve Olimpiakos, en yakın rakibi PAOK'un 6 puan önünde ilk sırada yer almıştı. Ancak PAOK yönetimi, AEK ile oynanan kupa yarı finalinde çıkan olaylar nedeniyle, Olimpiakos'un 6 puanının silinmesi için futbol federasyonuna başvurdu.



Federasyonun puan silinmesi yönünde karar alması halinde, 2 takımın puanları eşitlenecek ve ikili averajı daha iyi olan PAOK şampiyon olacaktı. Ancak federasyon, Olimpiakos'un puanının silinmesine gerek olmadığına karar verdi. Böylece Olimpiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde bir kez daha şampiyon oldu.