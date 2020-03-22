Ömer Faruk Beyaz için Manchester United ve Bayern Münih sıraya girdi

İngiliz basınından mediareferee adlı haber sitesi, “Genç yetenek Ömer Faruk Beyaz, Manchester United Teknik Direktörü Solskjaer’in takımı gençleştirme vizyonuna uygun bir isim” haberini yaptı. 16 yaşındaki "10 numara" sadece İngiliz devi Manchester United’ın radarında bulunmuyor. Aynı zamanda Almanların en büyük kulübü Bayern Münih de onu yakından takip etmeye başladı.

ANSU FATİ’DEN POTANSİYELLİ

Bayern Münih, 16 yaşında Hammarby kadrosunda yer alan İsveçli forvet Emil Roback ile Fenerbahçe’nin 16 yaşındaki yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz konusunda çalışmalarını sıklaştırmış durumda.

Merkur.de adlı haber sitesi de Bayern’in bu transferde ısrarcı olduğu bilgisine yer verdi ve haberin içeriğinde, "Barcelonalı Ansu Fati’den daha fazla potansiyele sahip" sözleriyle Beyaz’a dikkat çekti.

Kaynak: Akşam

