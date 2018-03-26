Onur Kıvrak kulüp tarihine geçiyor

2007-08 sezonundan itibaren Trabzonspor formasını giyinen ve bu sezon 23 maçta görev yapan kaptan Onur Recep Kıvrak, 2002-03 ile 2008-09 sezonları arasında toplam 7 yıl aralıksız bordo-mavili takımın formasını giyen ve 259 maçta görev alan Hüseyin Çimşir´in ardından son 9 sezonda 234 maçta süre alarak adını Trabzonspor´un tarihine yazdırdı. Söz konusu 9 yıllık süreçte Onur´dan sonra 8 sezonda 227 maçta forma giyen Ibrahima Yattara, 6 sezonda 224 maçta görev alan Serkan Balcı ve yine 6 sezonda 205 maçta forma giyen Gustavo Colman bu alanda en istikrarlı isimler olmuştu.

REKOR ŞENOL GÜNEŞ´İN

Bordo-mavili kulübün tarihinde en uzun süre kadroda bulunan ve maçlarda en çok görev yapan isim olarak ise şuanda Beşiktaş´ta teknik direktörlük görevini yürüten Şenol Güneş kayıtlarda yer alıyor. Trabzonspor´da aralıksız 16 sezon kadroda yer alan Şenol Güneş, bu süreçte toplamda 534 karşılaşmada görev yaparak bu alanda adını ilk sıraya yazdırmıştı.

MİLLİ ARADA 5 GÜN İZİN

Süper Lig´in 26´ncı haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından lige verilen 11 günlük milli arada 4 gün izine çıkan Trabzonspor´da, 23 Mart Cuma günü başlayan ve dün U21 takımıyla yapılan çift kale maçın ardından hazırlıklıklara yeniden ara verildi. İki günlük çalışmanın ardından bugünü izini geçirecek olan bordo-mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde toplanarak hazırlıklarına devam edecek.