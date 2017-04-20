Onur Kıvrak'a İngiltere'den sürpriz teklif

Trabzonspor'da takım kaptanı Onur Kıvrak'a, Slaven Bilic'in menajerliğini yaptığı West Ham United talip oldu.

10 yıldır Karadeniz ekibinin formasını giyen ve Trabzonspor'un 2017'deki çıkışında önemli bir paya sahip olan Onur'a İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın resmi teklif yaptığı ileri sürüldü. Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran West Ham'ın teknik direktörü Slaven Bilic'in Onur'u kadrosuna katmak istediği ortaya çıktı.

50. yıl hedefleri

Bilic'in raporu doğrultusunda İngiliz ekibi kurmaylarının milli eldiveni uzun süredir takip ettikleri belirtildi. Sezonun ikinci yarısında Trabzonspor'a önemli puanlar kazandıran ve Beşiktaş maçına kadar Avrupa'da en az gol yiyen kalecilerin başında gelen Onur için West Ham United ekibi temsilcilerinin Bordo-Mavililer'in kapısını çaldıkları kaydedildi. Ancak Trabzonspor yetkililerinin 50.yıl hedefi doğrultusunda Onur'u satmayı düşünmediklerini söyleyip teklifi şimdilik reddettikleri öğrenildi.