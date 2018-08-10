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  4. 10 Ağustos 2018 09:48

Onyekuru'dan flaş itiraf ! Fatih Terim...

Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru, sarı kırmızılı kulübü seçme sebebinin Fatih TErim olduğunu söyledi.

Onyekuru'dan flaş itiraf ! Fatih Terim...
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Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün resmi yayın organlarından  Galatasaray dergisine açıklamalarda bulundu.
 
Galatasaray taraftarı hakkında bilgi sahibi olduğunu aktaran 21  yaşındaki oyuncu, "Belçika'dayken Galatasaray bildiğim bir kulüptü. Zaman zaman  Galatasaray'ın oynadığı büyük maçları izlediğim de olmuştu. Türk arkadaşlarım da  vardı. Gelmeden önce de Galatasaray taraftarının ne kadar muhteşem olduğunu  biliyordum. Hatta bir gün Belçika'da bir kebapçıya gitmiştim, çok gençtim. Orada  bir adam bana, 'Senin gelecekte, benim takımım Galatasaray'da oynamanı çok  isterim.' demişti. O bu dileğini, 'inşallah' diyerek söylediğinden benim de ona  cevabım aynı şekilde olmuştu. Galatasaray'a geldikten sonra bana mesaj atarak  başarılar diledi. Ben de o günü hatırlayarak çok mutlu oldum. Umarım Belçika'ya  gittiğimde onu tekrar görür ve kendisiyle sohbet ederim." ifadelerini kullandı.
 
Sarı-kırmızılı ekibe gelmesinde teknik direktör Fatih Terim'in etkili  olduğunu aktaran Onyekuru, şunları kaydetti:
 
"Transferim çok hızlı bir süreçti. Uzun bir rehabilitasyon döneminden  çıkmıştım. Menajerim, mental anlamda da kendime geldiğimi görmüştü. Bana  Türkiye'den teklif olduğunu söyledi, yeniden sahalara dönmek için hazır olup  olmadığımı sordu. Ben de ona hazır olduğumu söyledim. Teklifin Galatasaray'dan  olduğunu ifade etti ve bu teklifin benim için güzel bir adım, sıçrama tahtası  olabileceğini söyledi. Benim düşündüğüm ilk şey taraftarlar ve teknik direktör  oldu. Fatih Terim gibi tecrübeli, genç oyunculara önem veren ve kendisinden çok  şey öğrenebileceğim bir teknik direktörle çalışmanın önemli olacağını düşündüm.  Ayrıca tercih ettiği futbol stili ve oyun anlayışı da benim tarzıma uygundu.  Fatih Terim, buradaki herkes için bir baba gibi. Tüm bu etkenleri düşünerek  Bundesliga ve Avrupa'nın diğer büyük liglerinden teklifler olmasına rağmen  Galatasaray'ı seçtim."
 
"Adaptasyon sorununu aşmak çok kolay oldu"

Henry Onyekuru, Galatasaray'a adaptasyon sürecini kolay atlattığını  aktardı.
 
İlk antrenmanından önce Fatih Terim'in kendisini futbolcularla  tanıştırdığını hatırlatan genç hücum oyuncusu, "Fatih Terim, buradaki herkes için  bir baba figürü. Buraya ilk geldiğim anda antrenmanı durdurdu ve beni işaret edip  herkesle tanıştırdı. Tüm takım arkadaşlarım da beni alkışlarla karşılayarak bana  çok sıcak davrandı. Geldiğim andan itibaren sanki daha önce buradaymışım gibi  hissettim. Adaptasyon sorununu aşmak ve buraya alışmak bu sayede benim için çok  kolay oldu." şeklinde görüş belirtti.
 
"Fatih Terim inisiyatif almamı istiyor"

Onyekuru, Terim'in kendisinden saha içinde inisiyatif almasını  istediğini vurguladı.
 
Takımdaki arkadaşlarının kendisine yardım ettiğini anlatan Nijeryalı  futbolcu, şöyle devam etti:
 
"Oyun tarzımız tam da benim oynamak istediğim, kendimi en faydalı  hissettiğim gibi. Çünkü Anderlecht'te zaman zaman üçlü savunmanın önünde sol  kanadın tamamını koruyan bir bek gibi oynuyordum. Hem atak yapıyordum hem de  geriye dönmek zorunda kalıyordum. Benim için zordu ama burada Fatih Terim benden  oyunumu oynamamı, bire birlerimi kullanmamı, inisiyatif almamı istiyor. Bana  güven veriyor, bu bütün oyuncuların istediği ve hissettiği bir şey.  Teknik  direktörünüzün size inanması, güvenmesi; sizin de onun için bir şeyler  yapabileceğinizi hissetmeniz çok önemli. Sadece o değil takım arkadaşlarım  olmadan da bunları yapamam. Herkes bana yardım ediyor."
 
Henry Onyekuru, fiziksel durumunun kötü olmadığına değinerek, "Fizik  olarak geldiğimde de çok kötü değildim. Evde çalışıyordum, bazı maçlar yapma  fırsatım olmuştu ama yüzde 100 de değildim doğrusu. Buraya geldim ve adım adım  ilerliyorum. Fatih Terim de bana zaten hep yavaş yavaş ve adım adım ilerlememi,  acele etmememi söylüyor." değerlendirmesinde bulundu

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