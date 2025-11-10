Osimhen'in milli takım kampında kaldığı otelin görüntüleri olay oldu

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'in forma giydiği Nijerya Milli Takımı'nın kaldığı otelin görüntüleri sosyal medyada olay oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika play-off’larında Gabon ile karşılaşacak olan Nijerya Milli Takımı, hazırlık kampı için Fas’ın Rabat kentine gitti. Ancak takımın kamp yaptığı otelin görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Galatasaraylı Victor Osimhen’in de bulunduğu milli takım, kamp sürecinde oldukça eski ve bakımsız bir otelde konaklıyor. Fulham'ın orta saha oyuncusu Alex Iwobi'nin paylaştığı görüntüler, futbolseverlerin tepkisini çekti.

Daha önce milli takımdan sakat dönen Victor Osimhen’in, bu şartlar altında antrenman yapması ve dinlenmesi Galatasaray taraftarlarını tedirgin etti.