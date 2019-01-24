Ozan Kabak için Bayern Münih açıklaması

Bundesliga ekibi Stuttgart, Galatasaray'dan 11 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Ozan Kabak için açıklamada bulundu. Alman basını, Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferi sırasında Bayern Münih'in finansal olarak yardımcı olduğunu ve bunun karşılığında Ozan'ı önceden belirlenen bir miktara transfer edebileceğini iddia etmişti.

''BU TRANSFERİ KENDİMİZ YAPTIK''

İddialar hakkında konuşan Stuttgart Sportif Direktörü Michael Reschke, ''Ozan Kabak tamamen Stuttgart'a aittir. Diğer hiçbir kulüp transferin içine girmemiştir. Neden böyle asılsız bilgiler havada dolanıyor anlamış değilim. Bu transferi tamamen kendimiz yaptık.'' sözlerini kullandı.

DAHA ÖNCE GNABRY TRANSFERİNDE KULLANILDI

Bayern Münih bu yönetimi daha önce Gnabry'nin transferinde uygulamıştı. Bremen, 2016 yılında Serge Gnabry'i Arsenal'den 5 milyon euroya transfer ederken, Bayern oyuncunun gelecek transfer hakkını almıştı. Bayern, bu hakkı 2017 yılında kullanmış ve daha önce belirlenen bedel olan 8 milyon Euro bonservis ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Kaynak: Sporx

