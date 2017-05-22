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  4. 22 Mayıs 2017 17:11

Ozan Kabak UEFA listesinde !

UEFA, 2017 U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nin en dikkat çeken 10 oyuncuyu açıkladı.

Ozan Kabak UEFA listesinde !
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Şampiyonada yarı final oynayan U17 Milli Takımımızın defans oyuncusu Ozan Muhammed Kabak, turnuvada en fazla dikkat çeken 10 oyuncu arasında yer aldı. UEFA.COM, U17 Milli Takımımızın oyuncusu Ozan Muhammed Kabak'ın turnuvada oynanan 5 maçta da 80 dakika boyunca sahada yer aldığını ve Elit Tur'da Finlandiya'ya, finallerde de ev sahibi Hırvatistan'a karşı ağları havalandırarak, 2 gol kaydettiğini ifade etti.
UEFA'nın resmi internet sitesi UEFA.COM'un belirlediği 2017 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde en fazla dikkat çeken 10 oyuncu şu şekilde:

Ozan Muhammed Kabak (Türkiye), Mateu Morey (İspanya), Jonathan Panzo (İngiltere), Phil Foden (İngiltere), Elias Abouchabaka (Almanya), Yacine Adli (Fransa), Jadon Sancho (İngiltere), Abel Ruiz (İspanya), Amine Gouiri (Fransa), Jann-Fiete Arp (Almanya).

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