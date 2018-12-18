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  4. 18 Aralık 2018 18:21

Ozan Kabak'ın sözleşmesinde fesih bedeli olmadığı ortaya çıktı

Ozan Kabak'ın sözleşmesiyle ilgili flaş gerçek! Galatasaray'da Ozan Kabak'ın sözleşmesinde herhangi bir fesih bedeli bulunmadığı ortaya çıktı.

Ozan Kabak'ın sözleşmesinde fesih bedeli olmadığı ortaya çıktı
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Galatasaray'da, Teknik Direktör Fatih Terim'in kendisine verdiği şansı iyi kullanan ve sergilediği performansla hem taraftarın gönlünü kazanan hem de Avrupa Kulüplerinin dikkatini çeken Ozan Kabak için her gün yeni bir iddia ortaya atılmaya başladı.

Son olarak Daily Mail gazetesi Manchester United Kulübünün Ozan'ın 7.5 milyon euroluk fesih bedelini ödeyerek kadrosuna katmak istediğini duyurdu.

Ancak Ozan Kabak'ın, Galatasaray Kulübü ile imzaladığı profesyonel sözleşmede serbest kalma bedeli ile alakalı bir madde olmadığı ortaya çıktı. Galatasaray yönetimi, 18 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde fesih bedelinin yer almadığı belirtildi.

Kısaca Galatasaray'ın onayı olmadan fesih bedeli ödenerek Ozan'ın başka bir kulübe transferinin de mümkün olmadığı belirtildi.

(FutbolArena)

Galatasaray , Ozan Kabak
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