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Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu: 7 milyon Euro...

Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu: 7 milyon Euro...

Galatasaray'dan ayrılarak Avrupa macerasına başlayan Ozan Kabak'ın Hoffenheim ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu. Schalke 04'ün yeni sezon planlarında olmayan Ozan Kabak'ın transferi artık her an açıklanabilir. Milli stoper için 7 milyon euro teklif alan Schalke 04, anlaşmayı kabul etti ve topu Ozan Kabak'a attı.

ALMANYA'DA KALACAK

2018 yılında Galatasaray'dan 11 milyon Euro bedelle Stutgart'a transfer olan Ozan Kabak, yine bir Alman kulübü Hoffenheim'a transfer olmak üzere. Milli stoper Ozan Kabak için 7 milyon euro ve bonuslar karşılığı anlaşma sağladı. Ozan Kabak; Schalke 04, Liverpool, ve Norwich City'de forma giymişti.

Etiketler Ozan Kabak adres 7 milyon euro
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