Ozan Kabak'tan Galatasaray'a ziyaret

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.

Daha sonra gruplar halinde dar alanda beşe iki pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Şener Özbayraklı, Marcos Teixeira ve Mario Lemina takımdan ayrı özel program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-Kırmızılılar'ın altyapısında yetişen ve kariyerini Schalke 04 takımında sürdüren milli futbolcu Ozan Kabak, antrenmanı ziyaret ederek Fatih Terim’e ve eski takım arkadaşlarına başarılar diledi.

(İHA)

