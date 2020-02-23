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  4. 23 Şubat 2020 23:30

Ozan Tufan: Böyle bir düzen olabilir mi?

Fenerbahçeli Ozan Tufan, Galatasaray maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e çok büyük bir tepki gösterdi.

Ozan Tufan: Böyle bir düzen olabilir mi?
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Süper Lig'in 23. haftasında evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Ozan Tufan, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan Kadıköy'de tarihi galibiyet Maçla ilgili konuşacak bir şey olmadığını belirten Ozan Tufan, "Konuşacak kişi Halil Umut Meler'dir. Gelip konuşacak. Maçın başından beri Serdar Aziz'e 'çok itiraz ediyorsun, sarı kartın var. İkinciyi vereceğim' diyor. Sana müdahale ettirme şansı vermiyor. Bu çocuk defans oynuyor. O nedenle korkak oynuyor. Böyle bir düzen olabilir mi. Yenilirsin, yenersin önemli değil. Hakemin buraya iyi niyetle gelmesi lazım, iyi niyet yok." diye konuştu.

Maç sonrası Türkiye Futbol Federasyonu temsilcisinin Galatasaray'ın kazanmasından dolayı video çektiğini savunan Ozan, "Böyle bir şey tarihte var mı? Böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Takımın kaptanları olarak konuşmak zorunda olduklarını kaydeden Ozan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce bu insanların hakkını yemeyecek. Ceza da alabilirim, başka bir şey de olabilir; umurumda değil. Yazık, futbol çok farklı yere gidiyor. Dudağım kanıyor, rakip suratıma vuruyor; hiçbir şey yok. 8 faul veriyor 'size iyi niyetliyim' diyor. Sempati duyduğum Halil Umut Meler iyi niyetli gelmedi."

Tepkilerini sürdüren Ozan, "Sezon başından beri Fenerbahçe'ye değişik şeyler yapılıyor. Alanyaspor, Malatya maçında olmayacak şeyler oluyor. Hoş değil. Bir tarih var, bu tarihi yok ettiler." değerlendirmesinde bulundu.


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