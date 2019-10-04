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  4. 04 Ekim 2019 09:26

Ozan Tufan: Şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe

Ozan Tufan, Antalyaspor karşısında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Çok iyi bir kadroya sahip olduklarını ifade eden Ozan, Omuz omuza şampiyonluğa yürüyoruz diye konuştu.

Ozan Tufan: Şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe
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Sezonun formda isimlerinden Ozan Tufan, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor ile zorlu bir maç oynayacaklarını söyleyerek, "Ancak her maçta olduğu gibi tek hedefimiz galibiyet" ifadelerini kullandı.

Ozan, ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise, "Bizim hedefimiz belli. Takım arkadaşlarım, teknik ekibimiz, yönetim kurulumuz ve taraftarlarımızla sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa yürüyoruz. 29. şampiyonluğumuza ulaşmak için elimizde çok iyi bir kadro var. Takımımızda çok sayıda olgunlaşmış arkadaşımız bulunuyor. Şampiyonluğun en favori, en iddialı takımı Fenerbahçe" dedi.

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Fenerbahçe , Radikalden istifa etti , ozan tufan
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