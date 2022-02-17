Özdemir, ''Süper Lig TV'yi kurarız'' demişti... Yayın ihalesinin en yüksek teklifi açıklandı

Futbolda 2022-23 sezonundan itibaren Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın hakları için düzenlenen ihalede ilk teklifler belli oldu.

NTV Spor’dan İsmail Keleş’in aktardığına göre, ihaleye katılan firmaların 14’ü normal yayın, biri bahis sitesinden yayın yapmak için teklif verdi.

Paketlerin tamamı için mevcut yayıncı beIN Sports ile Saran Medya’dan teklif var.

Özetlere ise TRT, Turkuaz, Türk Telekom ve Sportsradar talip.

Beş yıllık süre için gelen en yüksek teklifse yıllık 2 milyar TL. Yaklaşık 146 milyon dolara tekabül eden bu rakam yüzde 10 oranında artabilecek.

Yayın ihalesi için verilen ikinci teklifse 5 yıl için 500 milyon dolar. İkinci teklifte gelir paylaşımı da önerildi.

Yayıncı kuruluşların ilk tekliflerini Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği kabul etmedi. Kulüplerin yayın gelirinden bu yıl toplam 2 milyar 650 milyon TL alma hedefi vardı.

Kuruluşlar hafta sonuna kadar yeni tekliflerini iletecek. Hafta sonu yapılacak pazarlıklar sonrası yayın ihalesinin sonucunun pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Önceki dönem için 2016’daki yayın ihalesini 500 milyon dolarlık teklifiyle Katarlı Bein Media kazanmış, bunda dolar kurunun 3,26 TL’ye sabitlenmesi tartışma yaratmıştı.

Süper Lig TV seçeneği de masada

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir yayın ihalesi süreciyle ilgili daha önce yaptığı değerlendirmede şunları söylemişti: “İlgi var ama sistem ve fiyat olarak yayın ihalesinin rakamını yükseltmeye çalışıyoruz. Kulüplerin yayın gelirlerinden maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Eğer umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV’yi kurarız. Buradan gerçekleşecek dekoder satışı ve her kulübün satış miktarlarına göre gelir paylaşımlı bir sistem de düşüncelerimizin içinde. Eğer kulüplerimize uygun bir teklif gelmezse bu yol da gündemdedir. Bunu da değerlendirebiliriz. Daha süremiz var. En uygun şartlar neyse kararımızı alıp yolumuza devam edeceğiz.”

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