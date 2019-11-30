ÖZET | Alanyaspor 5-0 Ankaragücü maç sonucu

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Alanyaspor evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Zirveden kopmak istemeyen Alanyaspor Ankaragücü karşısında 3 puanı 5 golle almayı başardı. Alanyaspor'a 3 puanı getiren golleri, 16', 85' A. Bakasetas, 24', 90+3, 90+5 Djalma'dan geldi. Liderle arasındaki puan farkını koruyan Alanyaspor bu galibiyetle puanını 22'ye çıkardı. Konuk ekip Ankaragücü ligde 9 puanla 17. sırada bulunuyor. Alanyaspor Ankaragücü maç özeti ve maçın önemli dakikalarını haberimizde bulabilirsiniz.

ALANYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ dakikada soldan çaprazdan ceza sahasına giren Campos'un pasında Bakasetas'ın gelişine sert şutunu kaleci Korcan topu kornere tokatladı. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bammou’nun pasında Bakasetas ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleciden dönen topu kontrol eden Efecan’ın geri pasında tekrar topla buluşan Bakasetas şutu defansa da çarparak ağlarla buluştu. 1-0 dakikada Bainano’nun ara pasında defansın arkasına koşu yapan Campos’un ceza yayı üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0İLK YARI SONUCU: ALANYASPOR 2-0 ANKARAGÜCÜ46' Ankaragücü'nde ikinci yarı başında Mehmet Sak yerine Alper Önal oyuna giriyor.51' Sol taraftan N'Sakala'nın ortasında Bammou ön direkte topa vuramadı. Ters tarafa açılan topu takip eden Baiano ceza sahasındaki Bakasetas'ı gördü ancak Yunan yıldızın vuruşu Pazdan'dan döndü.55' Alanyaspor bir kez daha etkili geldi. Soldan topu taşıyan N'Sakala ceza sahasına girip uygun durumdaki Bammou'yu gördü. Faslı futbolcunun kontrolü iyi olmayınca Pinto araya girdi ve tehlikeyi önledi.75' Sağ taraftan ceza sahasına inen Efecan rakibine rağmen dar açıdan içeri çevirdi fakat Pazdan çok kritik bir hamleyle topu Bammou'dan önce kornere attı.85' dakikada gelişen atakta Bakasetas ceza sahası içinde topu önünde buldu ve düzgün bir vuruşla skoru 3-0'a taşıdı90+3 Djalma Campos kafa vuruşu ile Alanyaspor'u 4-0 öne geçirdi.90+5 Kaleci ile karşı karşşıya kalan Djalma Campos topu ağlara gönderdi.

MAÇ SONUCU: ALANYASPOR 5-0 ANKARAGÜCÜ

ALANYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI DETAYLARI

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy x, Mustafa Emre Eyisoy x, Kemal Yılmaz xx

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Baiano xxx, Fabrice N'Sakala xxx, Welinton Silva xx, Steven Caulker xx, Manolis Siopis xx, Anastasios Bakasetas xxxx, Djalma Campos xxx, Efecan Karaca xxx, Musa Çağıran xx, Yacine Bammou xxx

Yedekler: Eray Birniçan, Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Hamza Özdemir, Giorgos Tzavellas, Onur Bulut, Umut Güneş, Salih Uçan, Papiss Cisse, Veysel Ünal

Teknik Direktör: Erol Bulut

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Mehmet Sak xx, Ante Kulusic xx, Michal Pazdan xx, Cebrail Karayel xx, Tiago Pinto xx, Stelios Kitsiou xx, Wilfred Moke xx, Hasan Kaya xxx, Hector Canteros xxx, Dever Orgill xx

Yedekler: Furkan Bekleviç, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan, Ahmet Can Arık, Aydın Karabulut, Berke Gürbüz, Ender Aygören, Sedat Ağçay, Alper Önal

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Bakasetas (dk. 16, 85), Campos (dk. 24, 90+3, 90+5) (Alanyaspor)