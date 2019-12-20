ÖZET | Antalyaspor - Ankaragücü maç sonucu: 2-2

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor evinde lig sonuncusu Ankaragücü'nü konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen maçta Ankaragücü son dakikada bulduğu golle 1 puanı hanesine yazdırdı. Antalyaspor - Ankaragücü maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Antalyaspor'a 2 kez üstünlüğü getiren goller 23. dakikada Chico ile 80. dakikada Gustavo Blanco'dan geldi. Ankaragücü'nün gollerini ise 56. dakikada Canteros ile 90+4. dakikada Kitsiou attı.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında uzatmalarda attığı golle 1 puanı kopartan Ankara ekibi, böylece üst üste 2. hafta uzatmada 1 puan aldı.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 9 maça çıkan Antalyaspor puanını 14 puana yükselirken, galibiyet hasreti 10 maça çıkan Ankaragücü ise ligin dibinde 11 puanda kaldı.

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacakken, Ankaragücü ise evinde Denizlispor'u konuk edecek.

ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ dakikada ceza sahası içinde İlhan Parlak’ın aşırtma vuruşu kaleci Ferhat Kaplan’da kaldı. dakikada Serdar Özkan’ın ceza sahası dışından yerden sert şutu az farkla yandan auta gitti. dakikada korner atışında Hakan Özmert’in ön direğe ortasında Diego’nun kafasından seken topu altı pas içinde ayak koyan Chico’nun vuruşu ağlarla buluştu. 1-0 dakikada Hakan Özmert’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Korcan Çelikay iki hamlede kontrol etti. dakikada Kitsiou’nun pasında kaleci Ferhat ile karşı karşıya kalan Canteros’un ceza alanı içinden yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-1 dakikada ceza alanı dışında kazanılan serbest vuruşta Canteros’un sert vuruşu az farkla üstten auta gitti. dakikada Doğukan Sinik’in uzaktan sert şutu az farkla auta çıktı. dakikada Hakan Özmert’in, altı pas içine kestiği ortaya arka direkte Leschuk’un kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-190+4. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Kıtsıou'nun sert şutu ağlarla buluştu. 2-2 ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇ DETAYLARI

Stat: Antalya

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Kerem Ersoy xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Nazım Sangare xx, Celustka xx, Diego xx, Eren Albayrak xx, Serdar Özkan x (Mukaıru dk. 66 x), Hakan Özmert xx (Salih Dursun dk. 86 ?), Chico xxx, Amilton xx, Chahechouhe xx (Doğukan Sinik dk. 57 x), Leschuk xxx

Yedekler: Boffin, Charles, Gelson Dala, Rıberıo,Tarık Çamdal, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Cebrail Karayel xx, Pazdan xx, Kulusic xx, Alihan Kubalas xx (Alper Önal dk. 82 x), Pinto xx, Kitsiou xxx, Sedat Ağçay xx (Aydın Karabulut dk. 86 ?), Faty xx (Moke dk. 73 x), Canteros xxx, İlhan Parlak xx

Yedekler: Yiğit Kafkasyalı, Mehmet Sak, Scarıone, Ender Aygören, Hasan Kaya, Alperen Kuyubaşı, Berke Gürbüz

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Chico (dk. 22), Leschuk (dk. 80) (Antalyaspor), Canteros (dk. 56), Kıtısou (dk. 90+4) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Amilton, Doğukan Sinik (Antalyaspor), Canteros, Kulusic, Alper Önal (MKE Ankaragücü)

