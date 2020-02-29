ÖZET | Antalyaspor - Fenerbahçe maç sonucu: 2-2

Süper Lig'İn 24. haftasında Antalyaspor evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Kıran kırana geçen maçta Fenerbahçe Vedat Muriqi ile öne geçse de ikinci yarıda Antalyaspor'un art arda gelen golleri ile maçtan 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Fenerbahçe oynadığı son 5 maçta, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almış oldu. Antalyaspor Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Amilton ve 57. dakikada Hakan Özmert'ten geldi. Fenerbahçe'nin golleri ise Bosnalı golcüsü Vedat Muriqive 90+6'da Miha Zacj'dan geldi.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 25'e yükseltirken Fenerbahçe'nin puanı da 39 oldu.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA DUYGU SELİ

Antalyaspor ve Fenerbahçe maçında takım kadroları olarak İdlib’de şehit olan ve bugün Türkiye'nin dört bir yanında gözyaşları arasında toprağa verilen askerlerin isimleri anons edildi. Duygusal anların yaşandığı anons esnasında, tribünler ise hep bir ağızdan “Burada” diye karşılık verdi.

Süper Lig’in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Maç öncesinde Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Mehmetçiklerin skorborda yansıtılan fotoğrafları ve isimleri, statta görevli spiker tarafından tek tek anons edildi. Spiker, “Sevgili sporseverler. Antalyaspor ile Fenerbahçe’nin kadrolarını sizlerle paylaşıyorum” diyerek, tüm şehitlerin ismini ve memleketlerini anons etti.

İsimleri anons edilen şehitlerimiz için tribünler hep bir ağızdan “Burada” diye karşılık verdi.

FENERBAHÇE 11'İNDE 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından bir maçla cezalandırıldığı için karşılaşmada kulübede yer alamadı.

Sarı-lacivertlilerde, geçen hafta 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinin 11'ine göre 3 değişikliğe gidildi. Antalyaspor maçında Isla, Tolgay Arslan ve Tolga Ciğerci'nin yerine Falette, Luiz Gustavo ve Mehmet Ekici, ilk 11'de forma giydi. Fenerbahçe'nin ilk 11'ini Altay Bayındır, Dirar, Falette, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Jailson, Mehmet Ekici, Kruse ve Muric oluşturdu.

LUKAS PODOLSKI İLK DEFA İLK 11'DE

Ev sahibi ekipte teknik direktör Tamer Tuna, geçen haftaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de zorunlu değişikliğe gitti. Tuna, kart cezalısı Sinan Gümüş'ün yerine devre arasında transfer edilen ve geçen hafta takımının galibiyet golünü kaydeden yıldız futbolcu Lukas Podolski'ye ilk kez 11'de forma şansı verdi.

Ev sahibi ekibin ilk 11'ini Boffin, Kudriashov, Celustka, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Fredy, Hakan Özmert, Amilton, Ndinga, Podolski ve Jahovic oluşturdu.

TRİBÜN GELİRLERİ ŞEHİT VE GAZİLERE

Antalyaspor Kulübü, yaptığı açıklamada, karşılaşmanın tüm tribün gelirlerini Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfına bağışlayacağını bildirdi.

Açıklamada, "Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu şu günlerde 'Önce vatan' diyerek kahramanlarımızın ve ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz." denildi.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

1. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Hakan Özmert'in ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Adis Jahovic'in bekletmeden vuruşunda top kalecide kaldı.

16. dakikada Max Kruse'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mehmet Ekici'nin gelişine yaptığı kafa vuruşunu, kale çizgisi üzerinden Veysel Sarı çıkardı. Dönen topu önünde bulan Mehmet Ekici’nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

18. dakikada Jahovic’in ara pasında defansın da hatasıyla topu önünde bulan Amilton, ceza sahası içinde kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı kaleye göndermek istedi. Kaleci Altay, son anda uzanarak Amilton’un önünden topu aldı.

35. dakikada Ozan Tufan’ın sağ kanattan ceza sahası içine yerden ortasında Vedat Muriç, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇ DETAYLARI

Stat: Antalya

Hakemler: Ali Şansalan , Süleyman Özay , Candaş Elbil ,

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı , Celutska, Veysel Sarı , Kudrıashov , N‘dınga , Podolski , Hakan Özmert , Fredy , Amilton ,Jahovic

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Charles, Gostavo Leschuk, Mukaıru, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy

Teknik direktör: Tamer Tuna

Fenerbahçe: Altay Bayındır , Dirar , Serdar Aziz , Falette , Hasan Ali Kaldırım , Jailson , Gustavo , Ozan Tufan , Mehmet Ekici , Kruse , Muriç

Yedekler: Harun Tekin, Erten Ersu, Tolgay Ali Arslan, Mevlüt Erdinç, Tolga Ciğerci, Ferdi Erenay Kadıoğlu, Seyed Allahyar, Zajc, Murat Sağlam

Teknik sorumlu: Recep Karatepe

Gol: Vedat Muriç (dk. 35) (Fenerbahçe)