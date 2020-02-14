ÖZET | Başakşehir - Beşiktaş maç sonucu: 1-0

Süper Lig'in 22. haftasında zirve yarışı veren Başakşehir ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadeleyi Başakşehir, Demba Ba'nın golü ile Beşiktaş'a karşı galip gelmeyi başardı. Başakşehir - Beşiktaş maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Başakşehir'e 3 puanı getiren golü 50. dakikada Demba Ba kaydetti.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 43'e çıkararak maç fazlası ile ligde 1. sıraya yükseldi. 36 puanda kalan Beşiktaş 7. sıradaki yerini korudu.

Ligin 23. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u konuk ederken, Başakşehir, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ dakikada Mahmut’un orta sahadan verdiği pasta ceza sahası içinde topu kontrol eden Crivelli’nin vuruşunda top kaleci Karius’ta kaldı. dakikada Lens’in geriye çevirmeye çalıştığı topu kapan Elia ceza sahası içinde Karius ile karşı karşıya kaldı. Elia’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Karius oyun alanı içine çeldi. dakikada Lens’in sağ kanattan arka direğe açtığı ortada N’Koudou topu kafayla Diaby’e indirdi. Diaby’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇ DETAYLARI

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Süleyman Özay

Başakşehir: Mert , Caiçara , Skrtel , Epureanu , Clichy , İrfan , Mahmut , Visca , Demba Ba , Elia , Crivelli

Yedekler: Volkan, Mehmet Topal, Guldbrandsen, Aziz Eraltay, Ponck, Uğur, Berkay, Azubuike, Gökhan, Aleksic

Teknik Direktör: Okan Buruk

Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny , Diaby , Boateng , N'Koudou, Burak

Yedekler: Utku, Roco, Umut Nayir, Güven, Boyd, Erdoğan, Necip, Ljajic, Rıdvan, Kartal

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Sarı kartlar: Boateng (Beşiktaş), Crivelli, Mahmut (Başakşehir)

