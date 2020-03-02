ÖZET | Başakşehir - Gaziantep FK maç sonucu: 3-1

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde zirve mücadelesi veren takımlardan Başakşehir, evinde Gaziantep ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı. Başakşehir Gaziantep FK maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 51. dakikada Clichy, 63. dakikada İrfan Can ve 76. dakikada Demba Ba'dan geldi. Gaziantep'in tek sayısını 72. dakikada Kenan Özer kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 49 yaparak tekrar liderlik koltuğuna yerleşti. 2 maç sonra yenilen Gaziantep ise 31 puanda kaldı.

Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir deplasmanda Göztepe ile karşılaşacakken, Gaziantep ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

OKAN BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları Çaykur Rizespor mücadelesine göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Okan Buruk, geçen hafta ilk 11'de yer verdiği Demba Ba ve Carlos Ponck'u yedekler arasında bekletirken cezası sona eren Enzo Crivelli ile Martin Skrtel'e ilk 11'de görev verdi.

Buruk; Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Elia, Aleksic ve Crivelli ilk 11'ini sahaya sürdü.

ŞEHİTLERİMİZ ANILDI

Medipol Başakşehir ile Gaziantep FK arasında oynanan mücadele öncesinde Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda şehit düşen askerler anıldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın tribünlerinde, "Vatan size minnettar", "Vatan sana canım feda", "Bizim dirimiz asker, ölümüz şehittir", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Her Türk asker doğar" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" pankartları ile Türk bayrakları yer aldı.

İki takımın futbolcuları, ısınma hareketlerine üzerinde Türk bayrağı bulunan tişörtlerle çıktı.

Medipol Başakşehirli futbolcular kol kola girerek, Gaziantep FK'lı oyuncular da asker selamı vererek şehitleri andı. İki takımın futbolcuları sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

Tribünlerdeki futbolseverler de uzun süre "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratında bulundu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün şehitler için özel olarak hazırladığı iki klip de mücadele öncesinde skorboardda gösterildi.

BAŞAKŞEHİR 12 MAÇTIR EVİNDE YENİLMİYOR

Süper Lig’in 24. haftasında ağırladığı Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir’in evindeki yenilmezlik serisi 12 maça çıktı.

Başakşehir, Süper Lig’in 24. haftasında Fatih Terim Stad’ında Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti. Puanını 49’a çıkararak liderlik koltuğuna oturan turuncu-lacivertlilerin sahasındaki yenilmezlik serisi 12 maça çıktı. Okan Buruk'un öğrencileri, bu süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Rakip ağlara 31 gol atan turuncu-lacivertli takım, kalesinde ise 10 gol gördü.

M.Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'ndaki tek mağlubiyetini ikinci haftadaki Fenerbahçe karşılaşmasında 2-1'lik skorla almıştı.

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Maxim, sağ kanattan bindiren Oğuz Ceylan'ın önüne pasını attı. Bu oyuncunun altıpas önüne yerden çevirdiği topa Twumasi gelişine vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü, sonrasında savunma topu uzaklaştırdı. dakikada Medipol Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Visca, ceza sahası içine hareketlenen Crivelli'nin önüne yerden pasını attı. Fransız oyuncu, uygun pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Günay Güvenç, ayaklarıyla golü önledi. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Oğuz Ceylan, sağ taraftan Medipol Başakşehir ceza sahasına girdi. Oğuz'un dar açıdan sert şutunda, kaleci Mert Günok'tan seken topu Skrtel uzaklaştırdı.

dakikada Medipol Başakşehir, sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Visca'nın ceza sahasına ortasında kaleci Günay Güvenç'in boşa çıktığı pozisyonda Skrtel topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topa Mahmut altıpas önünde kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Visca’nın vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanı dışına çıktı. dakikada sol taraftan topla ceza sahası içine giren Demba Ba’nın çevirdiği topla buluşan Clichy’nin yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 dakikada Caiçara’nın sağ taraftan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan İrfan’ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0 dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kenan’ın yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1 dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic’in yaptığı vuruşta topu kaleci Günay oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Demba Ba’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1 BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇ DETAYLARI

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Zorbay Küçük , Alpaslan Dedeş , İlker Takpak

Medipol Başakşehir: Mert Günok , Caiçara , Skrtel , Epureanu , Clichy , İrfan Can Kahveci (Azabuike dk. 69 ), Mahmut , Visca, Aleksic (Berkay dk. 91 ), Elia (Demba Ba dk. 46 ), Crivelli

Yedekler: Volkan, Aziz, Ponck, Uğur, Mehmet, Gökhan İnler, Gulbrandsen,

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gaziantep FK: Günay , Oğuz , Djilobodji , Kana Bıyık , Tosca , Junior Morais , Sousa (Furkan dk. 81), Twumasi , Güray Vural (Diarra dk. 67 ), Maxim , Kayode (Kenan dk. 66 )

Yedekler: Haydar, Ulaş, Olkowski, Kubilay, Pawlowski, Chibsah, Erdem

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Clichy (dk. 51), İrfan Can (dk. 63), Demba Ba (dk. 76) (Başakşehir), Kenan (dk. 72) (Gaziantep)

Sarı kartlar: Skrtel (Başakşehir), Sumudica (T.D.) (Gaziantep)