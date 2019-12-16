ÖZET | Başakşehir - Konyaspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi. Başakşehir - Konyaspor maç özeti ve önemli dakikaları haberimizde...

Başakşehir 26. dakikasında Visca'nın kullandığı kornerde Ponck'un yaptığı kafa vuruşuyla 1-0 öne geçerken, Konyaspor'a beraberliği getiren gol, 63. dakikada Daci'nin asistinde Mİlosevic ile geldi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ PUAN KAYBI

Bu sonucun ardından Başakşehir, Denizlispor maçının ardından üst üste 2. kez sahadan beraberlikle ayrılarak 27 puana yükseldi ve averajla Beşiktaş'ın önünde ikinci sıraya yükseldi. 8 haftadır kazanamayan Konyaspor ise 15 puana yükseldi.

Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacakken, Konyaspor ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇ ÖZETİ

13. dakikada gelişen Başakşehir atağında Visca’nın savunma arkasına gönderdiği pası alan Elia’nın ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Serkan kontrol etti.

26. dakikada sol köşeden Visca’nın kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Ponc, yaptığı düzgün kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

36. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sol ayağıyla ceza sahası dışından çektiği sert şut üstten auta çıktı.

56. dakikada İrfan Can’ın kullandığı serbest vuruşta Crivelli’nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

63. dakikada gelişen Konyaspor atağında Daci’nin Clichy’den sıyrılarak sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Milosevic, takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1

68. dakikada Caiçara’nın pasını alan Demba Ba’nın bekletmeden yaptığı sert vuruşu kaleci Serkan iki hamlede kontrol etti.

86. dakikada Clichy’in ortasında Demba Ba’nın uzak direğe yaptığı kafa vuruşu auta çıktı.

89. dakikada Gökhan İnler'in ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Visca'nın şutunu kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

90+1. dakikada Clichy'nin sol kanattan ortasını Caiçara, Demba Ba'ya indirdi. Bu oyuncunun müsait durumdaki kafa vuruşu üstten auta çıktı.

90+5. dakikada Clichy'nin sol kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Crivelli'nin kafa vuruşunu Serkan son anda direk dibinden çıkardı.

90+5. dakikada Caiçara'nın sağ kanattan açtığı orta üst direkten döndü. Dönen topu Konya savunması uzaklaştırdı.

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, İlker Takpak

M.Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal (Gökhan İnler dk. 74), Visca, Elia (Robinho dk. 78), Aleksic (Demba Ba dk. 67), Crivelli

Yedekler: Volkan, Aziz Behich, Miguel Viera, Berkay, Azubuike, Kerim Frei, Mahmut Tekdemir

Teknik Direktör: Okan Buruk

İ.H. Konyaspor: Serkan , Skubic, Selim Ay, Volkan Fındıklı (Miya dk. 60), Ferhat, Anicic, Jonsson, Ömer Ali (Ali Turan, dk. 90+3), Milosevic, Hadziahmetovic, Bajic (Daci dk. 61 x)

Yedekler: Mücahit, Ozan Can, Alper, Ali Yaşar, Shengelia, Hurtado, Mücahit Can

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Ponck (dk. 26) (Başakşehir), Milosevic (dk. 63) (Konyaspor)

Sarı Kartlar: Anicic, Ferhat, Skubic (Konyaspor)

