ÖZET | Beşiktaş 4-1 Kayserispor maç sonucu

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kayserispor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan Beşiktaş 20. dakikada Atiba ile 1-0 öne geçti. Golden sonra ataklarını sıklaştıran siyah beyazlılar ikinci golü Gökhan Gönül'ün ceza sahası dışından çektiği şutla buldu. Kayserispor kalesini ablukaya alan Beşiktaş 41. dakikada Burak Yılmaz'ın attığı golle skoru 3-0 getirdi. Adebayor ceza sahası içinde buluştuğu topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1 getirdi. Karşılaşmanın son anlarında Burak Yılmaz attığı gol ile skoru ilan etti ve karşılaşma 4-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlandı. Beşiktaş Kayserispor maç özeti ve maçın önemli dakikaları haberimizde...

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ dakikada Gökhan’ın pasıyla ceza alanı içinde Diaby topla buluştu. Penaltı noktasının yaklaşık 1 metre gerisinde Diaby’den pası alan Burak’ın dönerek yaptığı vuruşta top, Lung’ta kaldı. dakikada ceza sahasının dışı sol çaprazda topla buluşan Adem Ljajic’in sert şutunu Lung, oyun alınana yumrukladı. dakikada Mensah’ın pasında araya giren ve topu kazanan Burak Yılmaz, ceza sahası içine girerek yaptığı sert şutu kaleci çeldi. dakikada gelişen Kayserispor atağında Mensah’ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu Karius kornere çeldi. dakikada Burak Yılmaz’ın ara pasında topla buluşan Atiba, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0 dakikada Caner’in sol kanatta çiziye inerek yaptığı ortada topla buluşan Gökhan Gönül’ün ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş, Kayserispor savunmasına da çarparak ağlarla buluştu. 2-0 dakikada Elneny ile verkaç yaparak paslaşan Burak Yılmaz’ın ceza sahası çizgisi üzerinden yapığı plase vuruşta topu filelere gönderdi. 3-0 dakikada Gökhan’ın ortasını Kayseri savunması uzaklaştırdı. Topla buluşan Elneny’in sert şunun kaleci kornere çeldi. dakikada N’Kodou’nun ortasında Atiba’nıın kafayla aşırdığı topa ters vuruş yapan Yasir’in topu direğe çarptı. Dönen topu Kayseri savunması kornere yolladı.

dakikada Diaby’nin pasında ceza altıpas üzerinde topla buluşan N’Koudou’nun şutu auta çıktı.

dakikada Diaby’nin pasını alan Gökhan, topu ceza alanı içindeki Adem Ljajic’e çıkarmak istedi. Araya giren Yasir’in ters vuruşunda top yan ağlarda kaldı. dakikada Adebayor’un pasında sağ çaprazda topla buluşan Nurettin Korkmaz’ın ceza sahası dışından yaptığı plase vuruş az farkla auta çıktı. dakikada kazanılan serbest vuruşta Adem Ljajic’in ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Lung oyun alanına çeldi. Dönen topu Kayserisporlu oyuncuları uzaklaştırdı. dakikada Gökhan Gönül’ün çevirdiği topta gelişine vuran Caner’in şutu yan ağlarda kaldı. dakikada Ljajic’in pasında topla buluşan Lens, kaleciden önce davranıp Diaby’yi gördü. Bu futbolcunun şutunda Hasan Hüseyin Acar son anda çizgi üzerinde gole engel oldu. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta Mensah ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Adebayor kafayla topu filelere gönderdi. 3-1 dakikada kazanılan korneri soldan Caner kullandı. Ön direğe koşu yapan Oğuzhan’ın kafayla aşırttığı topu Burak Yılmaz filelere gönderdi. 4-1 BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

Beşiktaş: Karius, Gökhan xxx, Vida xx, Roco xx, Caner xxx, Atiba xxx, Elneny xxx, Diaby xxx, N'Kodou xxx, Adem Ljajic xx, Burak Yılmaz xxx

Yedekler: Utku, Umut Nayir, Güven, Oğuzhan, Boyd, Erdoğan, Necip, Muhayer, Rebocho, Lens

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kayserispor: Lung x, Miguel Lopes x, Poulain x, Abdennoun x, Yasir xx, Şamil Cinaz x, Hasan Hüseyin x, Djedje x, Emre Demir xx, Mensah x, Adebayor x

Yedekler: İsmail Çipe, Ramazan, Umut Bulut, Kravets, Atila Turan, Nurettin, Aksel Aktaş, Mert Kula, Rienstra, Ziya Alkurt

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Atiba (dk. 20), Gökhan Gönül (dk. 30), Burak Yılmaz (dk. 41) (Beşiktaş)

