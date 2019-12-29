ÖZET | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maç sonucu: 1-2

Süper Lig'İn 17. hfatsında Çaykur Rizespor evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe ceza sahası dışından bulduğu gollerle Çaykur Rizespor'u 2-1 yenmeyi başardı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Deniz Türüç ve 70. dakikada Jailson'dan geldi. Çaykur Rizespor'un tek sayısı 18. dakikada Aberhoune'dan geldi. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde....

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 31'e yükseltti ve ligde 4. sıraya yerleşti.

20 puanı bulunan Çaykur Rizespor ise 12. sırada kaldı.

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

dakikada ceza sahası üzerinde defansın uzaklaştırmak istediği topu Tolga Ciğerci önünde buldu. Bu futbolcunun ara pasında ceza sahası içerisinde Vedat Muric'in plase vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topu kontrol etmeyi başardı.

dakikada Kruse ile verkaça giren Ozan Tufan'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra bekletmeden yerden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayakları ile uzaklaştırdı.

dakikada sarı-lacivertli ekip öne geçti. Diomande'nin topa elle müdahalesinde maçın hakemi Halil Umut Meler serbest vuruşa hükmetti. Ceza yayı üzerinde Deniz Türüç'ün vuruşunda barajı aşan top kaleci Gökhan Akkan'ın kapattığı sağdan filelere gitti: 0-1.

dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka direkte Melnjak kafa ile topu altıpas içerisindeki Abarhoun'un önüne indirdi. Bu futbolcu, Zanka'dan önce kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.

dakikada Deniz Türüç'ün sağdan ceza sahası sol çaprazına ortasında Dirar'ın kontrol edip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

dakikada Dirar'ın soldan ceza sahsı içerisine ortasında, Ozan Tufan'ın penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

İlk yarı 1-1 tamamlandı.

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇ DETAYLARI

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah Durak, Vetrih, Boldrin, Umar, Oğulcan Çağlayan

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Kruse, Muric

Goller: Dk. 13 Deniz Türüç (Fenerbahçe), Dk. 18 Abarhoun (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor), Dk. 24 Gustavo (Fenerbahçe)

