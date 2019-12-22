ÖZET | Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş maç sonucu

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk etti. Ev sahibi Fenerbahçe rakibi Beşiktaş karşısında 3-1'lik skorla galip gelmeyi başardı. Fenerbahçe'nin golleri 23. dakikada penaltıdan Kruse, 32. dakikada Ozan Tufan, ve 58. dakikada Vedat Muriqi'den geldi. Beşiktaş'ın tek sayısını 50. dakikada Atiba Hutchinson kaydetti. Fenerbahçe Beşiktaş maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 28'e çıkarttı ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. 27 puanda kalan Beşiktaş ise 4. sıraya geriledi.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe Rizespor deplasmanına giderken, Beşiktaşeinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

LENS CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş’ın Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmanın 31. dakikasında Ozan Tufan’a yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Jeremain Lens cezalı duruma düştü.

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanına giden Beşiktaş’ta karşılaşmanın 31. dakikasında Ozan Tufan’a yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Jeremain Lens cezalı duruma düştü. Hollandalı futbolcu, önümüzdeki hafta Vodafone Park’ta oynanacak olan Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek.

JAİLSON 9 HAFTA SONRA STOPERDE

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, 9 hafta sonra sarı-lacivertli ekipte stoper olarak Beşiktaş derbisinde sahaya çıktı.

Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş ile evinde derbi mücadelesine çıkan Fenerbahçe’de Jailson 9 hafta sonra stoperde görev aldı. Süper Lig’in ilk 7 haftasında savunmada görev yapan Brezilyalı orta saha Antalyaspor maçının ardından 5 mücadelede ön libero olarak yer aldı. 3 müsabakada kadroda olmayan 24 yaşındaki futbolcu, ligin 16. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11’de savunmada görev verildi.

VAN PERİSE TRİBÜNDEYDİ

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Robin van Persie, sarı-lacivertlilerin Beşiktaş ile oynadığı derbi mücadelesini locadan takip etti.

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Robin van Persie de takip ediyor. 2015-2018 yılları arasında 2.5 sezon Fenerbahçe formasını terleten Hollandalı yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerin özel daveti üzerine derbi için İstanbul’a geldi. Maç boyunca heyecanlı gözüken Persie’ye tribünlerden tezahüratlarda bulunuldu.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ dakikada Isla’nın sağ kanattan pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Tolga’nın plase vuruşunda kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi. dakikada Gustavo’nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Rebocho’nun eline çarpan top sonrasında hakem Cüneyt Çakır VAR’a gitti. Pozisyonu izleyen Çakır daha sonra penaltı kararı verdi. dakikada penaltıda topun başına geçen Max Kruse kaleci Karius’un solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0 dakikada orta sahada Diaby’den topu kapan Tolga Ciğerci’nin pasında topla ilerleyen Ozan’ın ceza yayının gerisinden uzaktan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-045+5. dakikada Caner'in orta sahasın sol tarafından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde boşta kalan Atiba'nın sağ ayağı ile vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇ DETAYLARI

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dira, Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Max Kruse, Vedat Muriqi

Yedekler: Harun Tekin, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Murat Sağlam, Zanka, Adil Rami

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Enzo Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Caner Erkin, Diaby, Burak Yılmaz

Yedekler: Utku, Ersin, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, N'Koudou, Necip Uysal, Adem Ljajic

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Max Kruse (dk. 23 pen.), Ozan Tufan (dk. 32) (Fenerbahçe), Atiba (dk. 45+5) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Deniz Türüç (Fenerbahçe), Lens, Caner (Beşiktaş)

