ÖZET | Fenerbahçe 5-2 Gençlerbirliği maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Gençlerbirliği'nin gollerini 8. dakikada Sio, 77. dakikada Stancu kaydetti. Fenerbahçe'nin gollerini 23. ve 39. dakikalarda Vedat Muriqi, 32. dakikada Gustavo, 74. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 86. dakikada Max Kruse'nin attı. Fenerbahçe bu gollerle Gençlerbirliği'ni 5-2 yenmeyi başardı. Ve puanını 25'e yükseltti. Fenerbahçe Gençlerbirliği maç özeti ve maçın önemli dakikaları haberimizde.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ

9. dakikada Candeias’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Serdar’dan seken topu alan Sio’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

10. dakikada Vedat’ın ara pasında defansın arkasına sarkan Rodrigues’in sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kurtardı.

15. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında bulunan Isla’nın pasında altı pasta bulunan Vedat’tan seken topu Rodrigues aldı. Rodrigues’in altıpasın solundan yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

23. dakikada Isla’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Vedat’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

32. dakikada Kruse’nin pasında topla buluşan Gustavo’nun ceza sahası dışından uzaktan vuruşunda direk kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

35. dakikada Rodrigues’in ara pasında defansın arkasına sarkan Emre’nin ceza sahası içine sol taraftan girip yaptığı vuruşta kaleci Ertaç’an dönen top tekrar Emre’ye çarpıp dışarıya çıktı.

39. dakikada orta sahada Kruse’nin pasında hareketlenen Rodrigues’den önce defans araya girdi. Ceza sahası içine giden topta Candeias’tan önce kayarak topu alan Vedat’ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

50. dakikada Vedat’ın pasında ceza yayı sağında topla buluşan Kruse’nin plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ta kaldı.

68. dakikada Vedat’ın pasında defansın arakasına sarkan Kruse’nin penaltı noktası üzerinden vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

75. dakikada Ozan’ın pasında ceza yayında topu alan Ferdi Kadıoğlu’nun şutunda kaleci Ertaç’a müdahalesine rağmen sol direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

78. dakikada Nadir’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Stancu’nun uzaktan vuruşunda kaleci Altay’ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 4-2

87. dakikada Tolgay'ın pasında defansın arkasına sarkan Rodrigues’in sol taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta Kruse boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-2

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ DETAYLARI

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İsmail Şencan

Fenerbahçe: Altay, Isla, Sadık, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Max Kruse , Vedat Muriqi

Yedekler: Harun, Adil Rami, Zanka, Zajc, Jailson, Ferdi Kadıoğlu, Alper, Tolga, Tolgay, Deniz

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gençlerbirliği: Ertaç, Polomat, Flavio Ramos, Zargo Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Baino, Sessegnon, Berat Özdemir, Candeias, Giovanni Sio, Bogdan Stancu

Yedekler: Übeyd, Diallo, Arda, Bjarsmyr, Seuntjens, Rahmetullah Berişbek, Soner, Sefa, İlker, Nadir Çiftçi

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Vedat (dk. 23 ve 39), Gustavo (dk. 32) (Fenerbahçe), Sio (dk. 9) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Ozan Tufan (Fenerbahçe), Sio (Gençlerbirliği)

