ÖZET | Galatasaray 1-0 Alanyaspor maç sonucu

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk etti. Kıran kırana geçen mücadelede sarı kırmızılılar, Alanyaspor'u Belhanda'nın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Alanyaspor karşılaşmasında üst üste kritik pozisyonlarda kalesinde devleşerek galibiyetin de mimarı oldu. İki haftadır puan kaybeden Galatasaray bu galibiyetle rahat bir nefes aldı. 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray puanını 23'e yükseltti. Galatasaray Alanyaspor maç özeti ve maçın önemli dakikaları haberimizde...

SÜPER LİG PUAN DURUMU

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

3. dakikada Nagatomo sol kanattan son çizgiye inerek ortaladı, savunmadan seken topa Mariano vurdu ancak defansa çarpan top kornere çıktı.

5. dakikada Mariano’nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Ömer Bayram kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine gönderdiği topu Adem Büyük kafayla filelere gönderdi ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonun ofsayt olduğu bildirilince gol geçerlilik kazanmadı.

19. dakikada Seri’nin ceza sahasına gönderdiği topta Mariano bekletmeden içeriye ortaladı. Bu pozisyonda top N’Sakala’nın eline çarpınca Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

20. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Belhanda, yaptığı plase vuruşla Galatasaray’ı öne geçiren isim oldu. 1-0

40. dakikada Nagatomo’nun ceza sahasına ortasında topla buluşan Ömer Bayram, penaltı noktasına çevirdi. Kale sahası önünde Lemina’nın çektiği şutta Marafona gole izin vermezken, top kornere gitti.

41. dakikada Ömer Bayram’ın kullandığı korner atışında savunmadan seken topu ceza sahası dışında alan Belhanda çok sert vurdu, kaleci Marafona topu kornere gönderdi.

45+2. dakikada Junior Fernandes'in ara pasında topla buluşan Efecan ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta çıktı.

58. dakikada Belhanda’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Seri, bekletmeden şutunu attı ancak top yandan az farkla auta çıktı.

61. dakikada Welinton’un sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde topu kontrol eden Bammou’nun vuruşunda Muslera topa sahip oldu.

64. dakikada Bammou’nun pasında topla buluşan Bakasetas’ın vuruşunda kaleci Muslera’dan dönen topu Junior Fernande tamamlamak istedi ancak topu dışarı gönderdi.

71. dakikada Welinton’un sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde yükselen Caulker’in kafa vuruşunda Muslera topu kornere gönderdi.

72. dakikada kullanılan korner atışında Salih Uçan’ın yaptığı ortada Caulker’in indirdiği topa Junior Fernandes vurdu ancak Muslera gole izin vermedi.

73. dakikada üst üste kazanılan köşe vuruşunu yine Salih Uçan kullandı. Bu kez ceza sahasında kafayı Caulker vurdu, Muslera yine geçit vermedi.

81. dakikada N’Sakala’nın soldan yaptığı ortada Caulker’in kafayla indirdiği top arka direkte Bammou’da kaldı. Bu futbolcunun müsait durumda vuruşunda Muslera son anda topu kornere gönderdi.

MUSLERA KALEDE DEVLEŞTİ

Alanyaspor, ikinci yarıda maça ortak oldu. 64. dakikada Bakasetas'ın ceza sahasının sağ çaprazından uzak köşeye vuruşunu kaleci Muslera uzanarak çıkardı, ardından topu önünde bulan Fernandes müsait pozisyonda auta vurdu. 71. dakikada Welinton'un ortasında ceza sahasında iyi yükselen Caulker köşeye doğru vurdu. Uruguaylı kaleci müthiş uzandı. 72. dakikada konuk ekibin kullandığı iki kornerde daha Caulker'ın kafa vuruşlarını Muslera kornere çelmeyi başardı. 81. dakikada ise N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı ortası uzak köşede Bammou'da kaldı. Bammou'nun vuruşunu Uruguaylı kaleci bir kez daha kornere çeldi.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Belhanda, Lemina, Ömer Bayram, Adem Büyük

Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Selçuk, Falcao, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan, Emre Mor

Teknik Direktör: Fatih Terim

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, N’Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Junior Fernandes, Bammou

Yedekler: Haydar Yılmaz, Eray Birniçan, Salih Uçan, Onur Bulut, Umut Güneş, Tzavellas, Musa Çağıran, Veysel Karani Ünal, Hamza Özdemir

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Belhanda (dk. 20) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Siopis (Aytemiz Alanyaspor), Seri (Galatasaray)

