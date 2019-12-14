ÖZET | Galatasaray 2-2 Ankaragücü maç sonucu

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Galatasaray evinde ağırladığı Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray Ankaragücü maç özeti ve önemli dakikaları haberimizde...

Galatasaray'ın gollerini 53. dakikada Sofiane Feghouli ve 83. dakikada Younes Belhanda (penaltı) kaydetti. Ankaragücü'nün golleri 88. dakikada İlhan Parlak'tan (penaltı) ve 90+1. dakikada Stelios Kitsiou'dan geldi.

Ankaragücü'nün golcü futbolcusu Dever Orgill 45 ve 72. dakikada gördüğü sarı kartların ardından takımını 10 kişi bıraktı. Ankaragücü 10 kişi kaldığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen Galatasaray'dan puan aldı.

Bu beraberliğina ardından Galatasaray 24, Ankaragücü ise 10 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, Göztepe'ye konuk olacak. Ankaragücü de Antalyaspor deplasmanına çıkacak.

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ

8. dakikada Sedat Ağçay’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan İlhan Parlak'ın çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

10. dakikada Belhanda’nın pasıyla sağ kanattan son çizgiye inen Mariano, ceza sahası içinde Falcao’ya ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda kaleci Korcan topu kornere gönderdi.

22. dakikada Ankaragücü savunmasının hatasında topu kapan Lemina uzaktan çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

31. dakikada Babel’in pasında Falcao ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Kolombiyalı futbolcunun şutunda top az farkla dışarı çıktı.

34. dakikada gelişen Galatasaray atağında Mariano’nun sağdan yaptığı ortada Feghouli ceza sahası içinde yükselip kafayı vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.

52. dakikada Falcao’nun pasında topla buluşan Babel, rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışından sert vurdu ancak Korcan iyi bir refleksle gole engel olmayı başardı.

53. dakikada sağdan kazanılan serbest vuruşu Ömer Bayram kullandı. Bu futbolcunun kale sahası içine yolladığı topa Feghouli kafayı vurdu ve takımını öne geçirdi. 1-0

72. dakikada kafa topu mücadelesinde Donk’a yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını gören Orgill, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

79. dakikada rakibinden şık bir hareketle sıyrılan Selçuk İnan, savunmanın arkasına sarkan Nagatomo’ya aşırtma bir pas gönderdi. Bu futbolcunun müsait durumda yaptığı vuruşta kaleci Korcan iyi yer kapatıp gole izin vermedi.

81. dakikada Selçuk’un ara pasında topla buluşup ceza sahasına giren Babel karşı karşıya pozisyonda topu direğin dibinden auta yolladı.

82. dakikada Mariano’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Taylan Antalyalı, Kulusic’in müdahalesi sonrasında yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

83. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Belhanda, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek farkı 2’ye çıkaran isim oldu. 2-0

86. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Marcao’nun İlhan Parlak’a yaptığı hareket sonrasında Ali Şansalan bir kez daha penaltı kararı verdi.

88. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen İlhan Parlak, yerden bir vuruşla skoru 2-1’e taşıdı. 2-1

90+1. dakikada orta sahadan atılan uzun pasta topu kapan İlhan Parlak, Emre Taşdemir'den sıyrılıp müsait pozisyondaki Kitsio'yu gördü. Bu futbolcunun sert şutunda Ankaragücü eşitliği yakaladı. 2-2

FALCAO 13 MAÇ SONRA 11'DE

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Terim, hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'nın Paris Saint-Germain takımıyla oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Emre Mor'u yedeğe çekerken, sakatlık geçiren Jean Michael Seri ile süresiz kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi müsabaka kadrosunda yer almadı.

MKE Ankaragücü karşılaşmasında bu futbolcuların yerlerine sakatlıkları geçen Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao forma giydi.

Galatasaray karşılaşmaya Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Yuto Nagatomo, Mario Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Younes Belhanda, Babel ve Falcao 11'iyle başladı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan Antalyalı ve Emre Mor oturdu.

Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, 74 gün sonra bir resmi maça ilk 11'de başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile 1 Ekim'de İstanbul'da oynanan karşılaşmanın ardından aşil tendonundan sakatlık yaşayan Falcao, sonraki 11 resmi maçta forma giyememişti.

Sarı-kırmızılı takımın son 2 karşılaşmasında da sonradan oyuna dahil olan Falcao, 13 maç aradan sonra 11'de sahadaki yerini aldı.

