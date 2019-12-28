ÖZET | Galatasaray 5-0 Antalyaspor maç özeti ve sonucu!

Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Galatasaray evinde Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 5-0'lık skorla kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıdan Radamel Falcao, 28. dakikada ikinci kez Falcao ve 37. dakikada Ondrej Celutska kendi kalesine attı. Skoru belirleyen golleri 82. dakikada Ryan Babel ve 89. dakikada Taylan Antalyalı attı. Galatasaray Antalyaspor maç özeti ve maçın [golleri]https://www.mynet.com/spor/ara/golleri-izle) haberimizde...

Galatasaray bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltti. Antalyaspor ise 14 puanla 16. sırada kaldı.

Galatasaray ligin ikinci yarısına evinde Denizlispor maçı ile başlayacak. Antalyaspor ligin ikinci yarı ilk maçında evinde Göztepe'yi konuk edecek.

FATİH TERİM'DEN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 16. haftada oynanan Göztepe müsabakasının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça sarı-kırmızılı takım, Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Yuto Nagatomo, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram, Radamel Falcao ilk 11'i ile çıktı.

Fatih Terim, ligde bir önceki hafta 2-1 yenildikleri Göztepe mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Selçuk İnan, Younes Belhanda ve Ryan Babel'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine Seri, Lemina ve Taylan Antalyalı'ya ilk 11'de görev verdi. Galatasaray'ın yedek kulübesinde Selçuk İnan, Belhanda ve Babel'in yanı sıra Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Emin Bayram ve Emre Mor yer aldı.

ANTALYASPOR'DA BEŞ DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Kırmızı-beyazlı takım, Galatasaray karşısına Ruud Boffin, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Gustavo Leschuk, Tarık Çamdal, Ufuk Akyol, Chico, Amilton Da Silva, Ondrej Celustka, Nazım Sangare ve Hakan Özmert ilk 11'i ile çıktı.

Geçen haftaki MKE Ankaragücü maçının başlangıç kadrosunda yer alan Ferhat Kaplan, Diego Angelo, Aatıf Chahechouhe, Serdar Özkan ve Eren Albayrak, Galatasaray maçında ilk 11'e giremedi. Bu futbolcuların yerine Boffin, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Tarık Çamdal ve Ufuk Akyol forma giydi.

TAYLAN, LİGDE İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir Süper Lig maçında 11'de forma giydi.

Sezon başında kadroya katılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce 4 lig maçında süre aldı. Taylan, bu maçların hepsinde sonradan oyuna girerek 41 dakika sahada kaldı.

TARIK ÇAMDAL, GALATASARAY'A KARŞI

Antalyasporlu futbolcu Tarık Çamdal, ayrıldıktan sonra eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez forma giydi.

Sarı-kırmızılı takıma 2014'te Eskişehirspor'dan transfer edilen ve 4,5 sezonda hem maliyeti hem de performansıyla çok tartışılan Tarık, geçen sezonun devre arasında takımdan ayrılmıştı.

28 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak 26 Aralık 2017'de Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki Bucaspor maçında forma giydiği Türk Telekom Stadı'na 733 gün sonra bu kez rakip takım formasıyla çıktı.

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ

8. dakikada kullanılan korner atışında Ömer’in ceza sahasına gönderdiği topa Marcao kafayı vurdu ancak top direkten döndü. Topu tekrar kapan Marcao’nun ortasında arka direkteki Taylan’ın şutunda savunmanın elle oynadığına hükmeden Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi.

10. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Falcao kaleciyi ve meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-0

16. dakikada Galatasaray savunmasının hatası sonrasında topu kapan Hakan Özmert'in uzaktan sert şutu üstten auta gitti.

18. dakikada Nagatomo’nun savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Feghouli dokundu ancak top Boffin’de kaldı.

19. dakikada Taylan’ın ara pasında topla buluşan Feghouli kaleci Boffin’i geçip şutunu atmak istedi ancak tecrübeli file bekçisi uzanarak topu kornere göndermeyi başardı.

28. dakikada Feghouli’nin pasında sağ kanatta topla buluşan Mariano ceza sahası içine girip kale önüne kesti. Bu noktada müsait durumdaki Falcao, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

33. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Nagatomo, arka direkteki Feghouli’ye gönderdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda top az farkla auta gitti.

37. dakikada orta sahadan atılan uzun topa hareketlenen Ömer Bayram ceza sahasına girer girmez kale sahası önüne kesti. Bu noktada Taylan’ın sektirdiği top Celustka’ya çarparak ağlara gitti. 3-0

45+1. dakikada Mariano'nun ortasında Feghouli'nin topukla gönderdiği topu arka direkte Nagatomo tamamlamak istedi. Kaleci Boffin'den seken topu savunma çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

54. dakikada Amilton’un sağdan yaptığı ortada savunmadan seken top Ufuk Akyol’da kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Muslera gole izin vermedi.

63. dakikada Hakan Özmert’in ceza sahası yan çizgisinden kullandığı serbest vuruşta Mukairu kafa vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

64. dakikada gelişen Antalyaspor atağında orta sahadan atılan pasta topla buluşan Ufuk Akyol şutunu çekti ancak Lemina araya girerek topu kornere gönderdi.

64. dakikada Antalyaspor’un kullandığı kornerde Lemina’nın çıkardığı top Feghouli’de kaldı. Bu futbolcunun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Falcao aşırtma bir vuruş denemek isterken kaleci rahat bir şekilde topu kontrol etti.

80. dakikada Amilton’un ortasında Galatasaray savunmasından seken topa Ribeiro gelişine vurdu ancak Muslera topu kornere gönderdi.

82. dakikada Ömer Bayram’ın orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Ryan Babel yerden düzgün bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 4-0

89. dakikada Ömer Bayram’ın pasında topu alan Seri, savunmanın arkasına sarkan Taylan Antalyalı’yı gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 5-0

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Mariano Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Lemina, Feghouli, Taylan, Ömer, Falcao

Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem, Selçuk, Belhanda, Babel, Emin, Emre Mor

Teknik Direktör: Fatih Terim

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih, Celustka , Tarık Çamdal, Ufuk Akyol , Chico , Doğukan , Hakan , Amilton, Blanco

Yedekler: Ferhan, Eren Albayrak, Dala, Mukairu, Ribeiro, Yekta, Harun, Halil, Mikail, Bünyamin

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Falcao (dk. 10 pen. ve 28), Celustka (dk. 38 k.k.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Lemina (Galatasaray), Doğukan, Hakan Özmert (Antalyaspor)

