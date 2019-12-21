ÖZET | Göztepe 2-1 Galatasaray maç sonucu!

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, İzmir temsilcisi Göztepe'ye konuk oldu. Maça hızlı başlayan Göztepe 9. dakika Jerome'un attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra çabuk toparlanan Galatasaray üst üste yaptığı ataklar sonucu 27. dakikada Gassama'nın kendi kalesine attığı golle 1-1 eşitliği sağladı. İkinci yarıda karşılıklı tehlikeli ataklar olsa da Göztepe, 61. dakikada Halik Akbunar'ın ayağından bulduğu golle maçtan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Göztepe - Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, Sivasspor'a konuk olacak. Galatasaray, Antalyaspor'u ağırlayacak.

Göztepe'de Lamine Gassama, Cameron Jerome ve Titi gördükleri sarı kartların ardından cezalı duruma düştüler ve Sivasspor deplasmanında oynama şanslarını kaybettiler.

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

6. dakikada ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Selçuk İnan’ın vurduğu şut kalenin solundan az farkla auta çıktı.

9. dakikada Serdar Gürler’in kullandığı köşe vuruşunda Titi’nin kafa vuruşu sonrası topla buluşan Jerome, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

25. dakikada Serdar Gürler’in ceza sahası dışı sol çaprazından vurduğu şutta Kaleci Muslera topu iki hamlede kontrol etti.

27. dakikada kullanılan köşe vuruşunda karambolde kalan topa vuran Babel’in şutunda top Gassama’ya çarparak ağlarla buluştu. 1-1

32. dakikada kontra atağa çıkan Galatasaray’da Babel’in pasıyla topla buluşan Feghouli’nin şutu kalenin sağından az farkla auta çıktı.

36. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen Castro’nun kafa vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.

49. dakikada Selçuk İnan’dan topu kapan Halil Akbunar’ın ceza sahası dışından vurduğu şut kalenin üstünden auta çıktı.

56. dakikada Galatasaray ceza sahası içinde karambolde kalan topa vuran Halil Akbunar’ın şutu kalenin sağ yanından az farkla auta çıktı.

58. dakikada Ömer Bayram’ın sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselen Babel’in yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

61. dakikada kontratağa çıkan Göztepe’de Serdar Güler’in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Halil Akbunar, Muslera’nın sağından topu ağlarla buluşturdu. 2-1

76. dakikada Serdar Gürler’in sol köşe gönderine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera topu tek elle tokatlayarak oyun alanına döndürdü.

78. dakikada gelişen Göztepe atağında savunma arkasına sarkıp kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar Gürler’in vurduğu şutta top sağ kale direğine çaparak oyun alanına döndü.

79. dakikada gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde topla buluşan Falcao’nun şutunu Kaleci Beto kurtardı.

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇ DETAYLARI

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Serkan Tokat, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Wallace Reis, Leo Schwechlen, Castro, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Napoleoni, Serdar Gürler, Jerome

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Sanneh, Murat Paluli, Yalçın Kayan, Borges, Batuhan Kırdaroğlu, Yasin Öztekin, Mossoro, Deniz Kadah, Eren Derdiyok

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao

Yedekler: Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Emin Bayram, Taylan Antalyalı

Goller: Jerome (dk. 9) (Göztepe), Gassama (dk. 27 k.k.) (Galatasaray)

Sarı Kart: Gassama (Göztepe)

