ÖZET | Göztepe 2-2 Fenerbahçe maç sonucu ve maç özeti

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yüksek tempolu maçta karşılıklı goller bulan iki ekip galibiyeti getiren golü bulamadı. Maça 7. dakikada Castro'nun attığı golle 1-0 önde başlayan Göztepe, 44. dakikada Serdar Aziz'in köşe vuruşunda attığı kafa golüne engel olamadı maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

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İkinci yarıya hızlı başlayan Göztepe Luiz Gustavo'nun Soner'e yaptığı müdahale sonrası penaltı kazandı. Penaltı atışını kaçıran Göztepe dönen topu ağlarında gördü. VAR'ın hakem Abdülkadir Bitigen'i uyarması sonucu Fenerbahçe'nin attığı gol iptal oldu ve Göztepe tekrarlanan penaltı atışı ile 63. dakika 2-1 öne geçti. Penaltı golü ile geri düşen Fenerbahçe 5 dakika sonra Rodrigues'le yakaladığı pozisyonu 68. dakikada gole çevirdi. Maçta başka gol sesi çıkmayınca maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla zirve yarışında yara alan Fenerbahçe puanını 22'ye yükseltti. Ev sahibi Göztepe ise puanını 17 yaparak ligde 10 sırada kendine yer buldu. Nefesleri kesen Göztepe Fenerbahçe maçı özeti ve önemli dakikaları haberimizde bulabilirsiniz.

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ dakikada Gustavo’nun sağ kanattan yaptığı ortaya kale önünde yükselen Kruse’nin kafa vuruşu üstten auta çıktı. dakikada Castro’nun ceza sahası dışından vurduğu şutta top, sağ kale direğine çarparak ağlarla buluştu. 1-0 dakikada Kruse’nin pasıyla ceza sahası çizgisinde topla buluşan Deniz’in vurduğu şutta top sağ taraftan az farkla auta çıktı. dakikada Gustavo’nun ceza sahası dışından vurduğu şut kale direğinin dibinden auta çıktı. dakikada Halil’in sağ kanattan yaptığı ortada Serdar’ın kafa vuruşu üstten auta çıktı. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunu kaleci Beto kurtardı. dakikada savunma arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar, toplu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. dakikada sağ taraftan frikik kullanan Berkan'ın şutunu Kaleci Altay kornere çeldi. dakikada sol taraftan Emre Belözoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Serdar kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1 GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇ DETAYLARI

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, Serkan Ok xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Titi xx, Alpaslan xx, Berkan xx, Castro xxx, Soner xx, Napoleoni xx, Halil xx, Serdar xx, Jerome xx

Yedekler: Göktuğ, Atınç, Leo, Reis, Borges, Yalçın, Yasin, Mossoro, Deniz, Eren

Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan

Fenerbahçe: Altay xx, Ozan xx, Serdar xxx, Zanka xx, Dirar xx, Gustavo xx, Emre xx, Deniz, Moses xx, Rodrigues xx, Kruse xx

Yedekler: Harun, Tolgay, Tolga, Ferdi, Sadık, Jailson, Alper, Vedat Muriç

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Castro (dk. 7) (Göztepe), Serdar (dk. 44) (Fenerbahçe)

