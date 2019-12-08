ÖZET | Konyaspor 0-0 Gaziantep maç sonucu!

Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Aykut Kocaman'ın takımı Konyaspor ile Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Konyaspor - Gaziantep FK maç özeti ve önemli dakikaları haberimizde.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Her iki takım da gol pozisyonu yakalamakta güçlük çekerken Konyaspor'da Rijad Bajic'in kaçırdığı gol maça damga vurdu. 71. dakikada Deni Milosevic'in pasıyla kale önünde bomboş bir şekilde topla buluşan Bajic topu filelere gönderemedi. Maçta net gol fırsatını değerlendiremeyen Bajic 82'de oyundan alınırken tribünler tarafından ıslıklandı.

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 14 yaptı ve galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Gaziantep, 17 puana yükseldi, kazanamama serisi de 4 maç oldu.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Gaziantep sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ

17. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Miya’nın pasıyla ceza sahası dışında topla bulaşan Jonsson’un vuruşu kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.

34. dakikada orta alandan gelişen Konyaspor atağında Milosevic’in ara pasıyla ceza sahası içinde kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Miya’nın şutunu Günay çıkardı.

40. dakikada Ömer Ali’nin verdiği kafa pasının ardından topla buluşan Bajic’in ceza sahasına girerek sol çaprazdan vuruşunda kaleci Günay son anda çıkardı.

42. dakikada Oğuz’un kafayla kaleci Günay’a geri pas attığı sırada kısa düşen topu alan Bajic’in şutunu kaleci Günay son anda çıkardı.

55. dakikada Twumasi’nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içine yapılan ortaya Nogueira’nın kafa vuruşu kalenin üzerinden auta çıktı.

61. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında topla buluşan Milosevic’in ceza sahası dışından çektiği şut az farkla auta gitti.

72. dakikada Milosevic’in ceza sahası içine girip kaleci Günay’ı geçerek verdiği pasta topu önünde bulan Bajic’in vuruşu kale çizgisinde önce Ömer Ali’ye daha sonra da Gaziantep savunmasına çarparak oyun alanını terk etti.

