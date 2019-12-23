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  4. 23 Aralık 2019 21:54

ÖZET | Konyaspor Trabzonspor maç sonucu: 0-1

Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında Konyaspor, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor Sörloth'un attığı golle Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Konyaspor Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Konyaspor Trabzonspor maç sonucu: 0-1
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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor evinde Trabzonspor'u konuk etti. Kıran kırana geçen maçta tek gol çıktı. Trabzonspor'un Konyaspor'u 1-0 yendiği maçta gol 38. dakikada Alexander Sörloth'dan geldi. Konyaspor Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ dakikada orta alandan gelişen Konyaspor atağında, Bajic’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Milosevic’in sağ çaprazdan vurduğu şutu kaleci Uğurcan kurtardı. dakikada sol kanatta gelişen Konyaspor atağında, rakip futbolcuları geçerek ceza sahasına giren Alper’in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Bajic’in şutu üstten dışarı çıktı. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında, topla buluşan Milosevic’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme’nin ceza sahası içine açtığı ortaya kafa vuruşu yapan Sörloth, topu ağlarla buluşturdu. 0-1 KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyurcan, İbrahim Bozbey,

Konyaspor: Serkan, Ali Turan , Selim , Skubic , Alper , Volkan , Jonsson x, Ömer Ali, Amir , Milosevic , Bajic
Yedekler: Mahmut Ertuğrul, Mücahit Atalay, Jevtovic, Mücahit Can Akçay, Hurtado, Shengelia, Miya, Ali Yaşar, Ali Karakaya, Daci
Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Trabzonspor: Uğurcan , Hüseyin , Campi , Preira , Novak , Obi Mikel , Abdulkadir , Sturridge , Sosa , Nwakaeme , Sörloth
Yedekler: Erce, Kamil Ahmet, Avdijaj, Fernandes, Onazi, Ekuban, Yusuf, Doğan, Fıratcan, Abdurrahim
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Gol: Sörloth (dk. 38) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Ömer Ali, Ali Turan (Konyaspor)
Kırmızı kartlar: Ömer Ali Şahiner

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