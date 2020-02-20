ÖZET | Sporting Lizbon - Medipol Başakşehir maç sonucu: 3-1 (UEFA Avrupa Ligi)

Avrupa'daki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Portekiz devi Sporting Lizbon'la karşılaştı. Maça çok kötü başlayan Başakşehir henüz 3. dakikada Coates'in attığı golle 1-0 geriye düştü.

SPORAR DURUMU 2-0 YAPTI

26'da Cabral'ın golü ofsayt nedeniyle iptal edilirken, 44. dakikada sahneye çıkan Sporar, ev sahibi ekibi devreye 2-0 önde götürdü.

VIETTO FARKI ÜÇE ÇIKARDI

İlk yarıda çok kötü bir görüntü çizen Başakşehir, ikinci yarıda da istediği futbolu sahaya yansıtamadı. 51'de Caicara'nın durduramadığı Vietto, Mert'in üzerinden topu aşırtarak attığı golle farkı üçe çıkardı: 3-0.

VISCA PENALTIDAN ATTI

77'de Demba Ba'nın yerde kaldığı pozisyonda kazanılan penaltıyı Visca gole çevirdi ve mücadele Sporting Lizbon'un 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu sonuçla Sporting tur için büyük avantaj yakalarken, Başakşehir ise son 16 şansını zora soktu. Başakşehir-Sporting Lizbon maçı 27 Şubat Perşembe günü saat 20.55'te İstanbul'da oynanacak.

