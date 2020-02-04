ÖZET | Trabzonspor - Erzurumspor maç sonucu: 5-0

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor evinde TFF 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor'u konuk etti. Bu sene her kulvarda fırtına gini esen Trabzonspor, Erzurumspor'u da 5-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj sağladı. Trabzonspor - Erzurumspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 17. ve 66. dakikada Sörloth, 43. dakikada Nwakaeme'den gelirken bordo mavililerin diğer 2 golünü Erzurumspor'dan 26. dakika Yusuf Acer ve 61. dakikada Merthan Açıl kendi ağlarına gönderdi.

Karşılaşmanın rövanşı, 13 Şubat Perşembe günü Erzurum'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak.

HÜSEYİN ÇİMŞİR'DEN DEĞİŞİKLİK

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği karşılaşmanın 11'ine göre 7 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavililerde Fenerbahçe maçı kadrosundan sadece Sörloth, Ndiaye, Campi ve Novak, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11'de yer aldı. Hüseyin Türkmen ve Sosa maç kadrosuna alınmazken, Uğurcan Çakır, Mikel, Ekuban, Yusuf Sarı ve Pereira ise yedek kulübesinde oturdu.

Trabzonspor'da Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Guilherme, Nwakaeme, Sturridge ve Abdulkadir Parmak ilk 11'de forma şansı buldu.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Abdulkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın yanı sıra, yeni transferlerden Messias ile Da Costa da maç kadrosuna alınmadı.

GUILHERME'DEN İLK

Trabzonspor'un yeni transferi Guilherme, bordo-mavili takımda ilk kez 11'de görev yaptı. Fenerbahçe maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Brezilyalı futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 11'de forma şansı buldu. Cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında oynayamayan Nwakaeme de formasına kavuşan bir başka isim oldu.

Trabzonspor'da sezon başında Altınordu'dan kadroya dahil edilen ancak 19 yaş altı takımında forma giyen stoper Atakan Gündüz, 21 kişilik kadroya dahil edildi.

OBI MIKEL'E TARAFTARDAN DESTEK

Bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçe maçı sonrasında ırkçı saldırılara maruz kalan Obi Mikel'e destek verdi. Taraftarlar, deniz bölümünde kale arkasına "Seninleyiz Obi" yazılı pankart açarak oyuncuya moral vermeye çalıştı.

Karşılaşma öncesi taraftarlar, İdlib'te şehit düşen askerler için "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde bağırarak, yapılan saldırıya tepki gösterdi.

TRABZONSPOR - ERZURUMSPOR MAÇ ÖZETİ

16. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı kornerde iyi takip eden Sörloth kale sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0

26. dakikada Guilherme'nin ceza sahası içine doğru gönderdiği topa Sturridge ile kaleci birlikte yükseldi. Yusuf Acer'e çarpan meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 2-0

35. dakikada Sturridge'nin uzak mesafeden ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

43. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Nwakaeme ayağının içiyle düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Kayaan'ın solundan ağalarla buluşturdu. 3-0

54. dakikada Guilherme'nin pasında ceza sahası içindeki Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

56. dakikada Sissoko'nun sol taraftan yaptığı ortaya iyi yükselen Pote'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce'de kaldı.

58. dakikada Nwakaeme'nın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda kaleci Kayacan, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

61. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşu kale sahası içine gönderdi. Merthan Açıl'a çarpan top ağalarla buluştu. 4-0

66. dakikada B.B Erzurumspor ceza sahası içinde Kamil Ahmet Çörekçi, Nwakaeme paslaşmasında, Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan Sörloth düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Kayacan'ın solundan ağalarla buluşturdu. 5-0

TRABZONSPOR - ERZURUMSPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xxx, Volkan Ahmet Narinç xxx, Candaş Elbil xxx

Trabzonspor: Erce Kardeşler xx, Kamil Çörekçi xx, Hosseini xx, Campi xxx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx, Guilherme xx, Ndiaye xxx, Nwakaeme xx, Sturridge xx, Sörloth xx

Yedekler: Uğurcan Çakır, Obi Mikel, Ekuban, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Bilal Başacıkoğlu, Pereira, Serkan Asan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

B.B.Erzurumspor: Kayacan x, Cenk Ahmet x, Merthan xx, Aykut Demir x, Yusuf Acer x, İbrahim Akdağ x, Obertan x, Batuhan Artaslan x, Emrah Başsan xx, Hasan Ayaroğlu xx, Rashad Muhammed x

Yedekler: Sehic, Murat, Pote, Mahamadou Ba, Sissoko, Mucahit Albayrak, Oltan

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Sörloth (dk. 16), Yusuf Acer (dk. 26 k.k), Nwakaeme (dk. 43) (Trabzonspor)

Sarı Kart: İbrahim Akdağ (B.B Erzurumspor)

