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Pandemide bir ilk: Tribünler doldu taştı

Pandemide bir ilk: Tribünler doldu taştı

Galatasaray, TFF'nin reddetmesine rağmen Lokomotiv Moskova maçına yüzde 100 seyirci kapasitesiyle çıktı.

Galatasaray, TFF'nin %100 kapasiteyle oynama isteğini reddetmesinin ardından açıklama yaparak Lokomotiv Moskova maçında tribün %100 kapasiteyle seyirci alacağını açıklamıştı.

Bu kararın ardından biletlerde yaşanan yoğun ilgiyle 52 bin kapasiteli Nef Stadyumu'nda çok az sayıda satılmayan bilet kaldı.

 Pandemi sebebiyle 2019-2020 sezonunun sonlarına doğru başlayan seyirci yasağından sonra Türkiye'de ilk defa bir spor müsabakasında tribünler hınca hınç doldu.

Etiketler Galatasaray seyirci kapasite galatasaray
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