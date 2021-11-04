Pandemide bir ilk: Tribünler doldu taştı
Galatasaray, TFF'nin reddetmesine rağmen Lokomotiv Moskova maçına yüzde 100 seyirci kapasitesiyle çıktı.
Galatasaray, TFF'nin %100 kapasiteyle oynama isteğini reddetmesinin ardından açıklama yaparak Lokomotiv Moskova maçında tribün %100 kapasiteyle seyirci alacağını açıklamıştı.
Bu kararın ardından biletlerde yaşanan yoğun ilgiyle 52 bin kapasiteli Nef Stadyumu'nda çok az sayıda satılmayan bilet kaldı.
Pandemi sebebiyle 2019-2020 sezonunun sonlarına doğru başlayan seyirci yasağından sonra Türkiye'de ilk defa bir spor müsabakasında tribünler hınca hınç doldu.
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