Paşa'nın deplasman keyfi

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında Denizlispor ile Kasımpaşa karşılaştı. İki takımında kontrollü bir futbol sergilediği maçın ilk yarısından gol sesi çıkmadı.

İkinci devrede gol için bastıran konuk Kasımpaşa, 67. dakikada Khalili'nin asistinde Hajradinovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda Kasımpaşa yakaladığı net pozisyonlardan yararlanamasa da maçı 1-0 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla deplasmanda bu sezon ilk kez kazanan Kasımpaşa puanını 7'ye yükseltirken, Denizlispor ise 8 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada ceza alanı dışından yapılan ortada topu düzeltip önüne alan Rodallega’nın şutu yandan az farkla auta gitti.

18. dakikada kullanılan kornerde ceza alanı içinde yaşanan karambolde Hajradinovic, kayarak yaptığı vuruşla topu direğin yanından ağlara gönderdi. Ancak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, öncesinde Sacko’ya faul yapıldığını gerekçe göstererek golü iptal etti.

27. dakikada Murawski’nin uzun pasında ceza alanı önünde topla buluşan Rodallega’nın aşırtma vuruşunu kaleci Fatih son anda kornere çeldi.

45. dakikada Sacko'nun ceza alanı sağ çaprazından yerden yaptığı ortaya Rodallega'nın vuruşunda top savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.

İKİNCİ YARI

49. dakikada topu bir anda önünde bulan Murawski'nin ceza alanı dışından yaklaşık 20 metre uzaktan çektiği sert şutu kaleci Fatih son anda uzanarak güçlükle kornere çelmeyi başardı.

55. dakikada ceza alanı dışından yerden topa sert ve düzgün vuran Khalili’nin şutu direğinden yanından auta gitti.

65. dakikada Lopez’in korner noktası yakınından havadan yaptığı ortaya yükselen Rodallega’nın kafa şutu savunmaya çarparak yandan kornere çıktı.

67. dakikada Kahalili’nin ceza alanı dışından yerden yaptığı ortaya gelişine vuran Hajradinovic topu ağlara gönderdi. 1-0

80. dakikada yapılan havadan ortada topa yükselen Oscar Eduardo’nun yaptığı kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Ardından topu tamamlamak isteyen Rodallega’nın şutu ise savunmada kaldı.

89. dakikada orta sahadan gönderilen pasta topu göğsünden düzeltip ardından dönerek vuran Rodallega’nın sert şutu üstten auta gitti.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Deniz Caner Özaral xx

Yukatel Denizlispor: Stachowiak xx, Lopes xx, Rodallega xx, Murawski xx, Sacko xx (Olcay Şahan dk. 57 x), İsmail Aissati xx, Oğuz Yılmaz xx, Zakarya xx, Sapunaru xx, Barrow xx (Recep Niyaz dk. 76 x), İsaac Sackey xx (Oscar Eduardo dk. 69 x)

Kasımpaşa: Fatih Öztürk xx, Youssef xx, David xx, Hajradinovic xx, Thıam xx (Yusuf Erdoğan dk. 83 x), Mustafa Pekdemek xx (Fernandes dk. 90 ?), Khalili xx, Ramadan xx, İlhan Depe xx (Özgür Çek dk. 72 x), Aytaç Kara xx, Veysel Sarı xx

Gol: Hajradinovic (dk. 67) (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: Khalili, Fatih Öztürk (Kasımpaşa)



