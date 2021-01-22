Pato'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.Ara transfer çalışmalarına son sürat devam eden ve ilk transferini açıklaması beklenen sarı kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.Cimbom birçok ismi gündemine alırken, dünya yıldızından sürpriz bir paylaşım geldi.Adı Sivasspor ile anılan Brezilyalı golcü Alexandre Pato, yaptığı paylaşımla sarı kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

İŞTE PATO'NUN YAPTIĞI PAYLAŞIM

31 yaşındaki dünya yıldızı, Twitter hesabından Aslan paylaşımı yaptı.Bu paylaşım sonrası ismi Sivasspor ile anılsa da Galatasaray'a mı transfer oluyor sorusu akıllara geldi.