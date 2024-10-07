Paul Pogba'nın doping cezası düşürüldü
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Doping nedeniyle 4 yıl men cezası alan Paul Pogba'nın cezası 18 aya düşürüldü. Fransız futbolcu mart ayında sahalara dönebilecek.
Doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 4 yıl men edilen Paul Pogba'ya müjde geldi.
CAS, Fransız yıldızın cezasının 4 yıldan 18 aya düşürüldüğünü duyurdu. Pogba, 2025'in ocak ayında antrenmanlara başlayacak ve mart ayından itibaren yeniden sahalara dönecek.
31 yaşındaki futbolcunun, futbola Juventus'ta devam etmesi beklenmiyor. Pogba, cezasının resmen düşürülmesinin ardından İtalyan ekibiyle görüşecek ve bonservisini eline alacak.
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