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Paylaşımı kafa karıştırdı: Wilfried Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Paylaşımı kafa karıştırdı: Wilfried Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
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Galatasaray'ın yıldız futbolcularının sosyal medya hareketleri, özellikle Icardi'nin Instagram profilinden 'Galatasaray' başlıklı hikayeleri kaldırması ve Wilfried Zaha'nın paylaşımı ayrılık iddialarını gündeme getirdi.

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da Erden Timur'un görevi bırakmasının ardından yıldız futbolculardan gelen peş peşe gelen hamleler 'Ayrılık mı var?' sorusunu akıllara getirdi. Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi'nin ardından, yıldız isim Wilfried Zaha'nın paylaşımı da olay oldu.

ZAHA, GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU?

Sosyal medya hesabından bir görsel paylaşan Zaha'nın Galatasaray'dan ayrılacağı iddiası gündeme geldi. Zaha'nın paylaştığı görselde bir kişinin kalabalıktan ayrılarak başka bir yolda devam ettiği görüldü. Söz konusu paylaşım 'ayrılık mesajı' olarak yorumlandı.

Paylaşımı kafa karıştırdı: Wilfried Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor mu? - Resim : 1

ICARDI DE KAFA KARIŞTIRDI

Öte yandan gösterdiği performans ve karakteriyle taraftarın sevgilisi haline gelen ve geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Icardi de Instagram profilinden uzun süredir duran 'Galatasaray' başlıklı öne çıkarılan hikayeleri kaldırmıştı.

Paylaşımı kafa karıştırdı: Wilfried Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor mu? - Resim : 2

YÖNETİME TEPKİ OLARAK GÖRÜLDÜ

Icardi'nin bu hareketi taraftarlarca kısa sürede fark edilirken, Arjantinli'nin bu hamlesi, yönetime de bir tepki olarak değerlendirildi.

Etiketler Galatasaray icardi Galatasaray zaha transfer ayrılık
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