Paylaşımları veda eder gibiydi... Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu takımdan ayrılıyor mu?

Bu sezonu kötü geçiren Galatasaray'da performansıyla taraftarlara adeta teselli olan Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Galatasaray'a iki sezon önce transfer olan ve özellikle bu sezon gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Kerem Aktürkoğlu, bu sezonun sonunda sosyal medyadan adeta veda eder gibi bir açıklama yaparken Almanya'dan flaş bir iddia geldi.

DORTMUND PEŞİNDE

Alman basını, Borussia Dortmund'da göreve getirilen yeni Teknik Direktör Edin Terzic'in, Kerem Aktürkoğlu'nun transferini çok istediğini iddia etti.

YENİ BİR REKOR

Habere göre; Alman temsilcisi, 23 yaşındaki oyuncuyu renklerine katmak istiyor ve bu konuda 15-20 milyon euroluk bir maliyeti göze almış durumda.

BİRÇOK AVRUPA KULÜBÜNÜN İLGİSİ VAR

Galatasaray'la 2026 yılına kadar mukavelesi bulunan Kerem Aktürkoğlu'na, Dortmund'un yanı sıra, birçok Avrupa kulübünün ilgisi olduğu da biliniyor.

PERFORMANSIYLA BÜYÜLEDİ

Geçen sezon ortaya koyduğu futbolla herkesin beğenisini kazanan Kerem, toplam 51 maçta forma giyerken 13 gol ve 12 asistlik süper bir performans sergiledi. Genç oyuncu, Galatasaray'ın ligdeki 38 maçından 37'sinde forma giyerek hocaların vazgeçilmezi oldu. (Akşam)