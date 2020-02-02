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  4. 02 Şubat 2020 22:34

Pedro Henrique: Hakemler bizi yıldırdı!

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray'a konuk olan ve 4-1 yenilen Hes Kablo Kayserispor'un futbolcusu Pedro Henrique, maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Pedro Henrique: Hakemler bizi yıldırdı!
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Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde, Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından Pedro Henrique, açıklamalarda bulundu.

Pedro Henrique öncelikle Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu ve galibiyetlerine saygı duyduğunu ifade etti.

Hakemlere sitem eden Henrique, "Ligin sonundayız ama bir değil, iki değil, 3 değil, çok fahiş hakem hataları oluyor. Daha önce bu konu hakkında konuşmadım ama bu bardağı taşıran son damlaydı!" dedi.

Galatasaray'ın büyük bir camia olduğunun ve galibiyeti hakettiklerinin altını çizen Henrique, "Sürekli aleyhimize hata yapılıyor, hakemler bizi hatalarıyla yıldırdı" ifadelerini kullandı.

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