Pepe 11 şartı istedi, PSG transferi yattı

Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, Pepe’nin Beşiktaş'a transfer haberini verirken, Portekizli futbolcunun Paris Saint-Germain ile anlaşamama gerekçesini açıkladı.



ESPN'in iddiasına göre Beşiktaş'tan önce Paris Saint-Germain ile görüşen Pepe, Fransız kulübünden ilk onbirde oynama garantisiyle birlikte 2 yıllık kontrat istedi.



Yapılan görüşmelerde Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Antero Henrique, Pepe'ye onbir garantisini veremeyeceğini takımda Thiago Silva, Marquinhos ve Kimpembe gibi stoperlerin olduğunu belirtti.



Bununla birlikte ESPN'in haberinde Paris Saint-Germain'in Pepe'ye 1+1 yıllık, Beşiktaş'ın ise 2 yıllık sözleşme önerdiğini ve bu nedenle Portekizli stoperin siyah-beyazlı kulübe gelmeye ikna olduğu ifade edildi.