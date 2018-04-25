Pepe Galatasaray maçında oynayacak mı? Belli oldu...

TFF'nin, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki olaylarla ilgili kararını açıklamasının ardından "Şimdi ne olacak?" sorusu sorulmaya başlanmıştı. PFDK kararları sonrası bu soru da yanıtını bulmuş oldu.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası PFDK tarafından 1 maç ceza verilen Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, cezasını Malatyaspor maçında çektiği için Haftasonu oynanacak Galatasaray maçında görev verilirse sahada olabilecek.

PFDK derbi cezalarını açıkladı !

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı kaldığı yerden devam edecek !