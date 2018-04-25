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  4. 25 Nisan 2018 18:04

Pepe Galatasaray maçında oynayacak mı? Belli oldu...

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Pepe'ye, PFDK 1 maç men cezası verdi. Bu cezasını da Malatyaspor maçında çeken Portekizli yıldız, böylelikle Galatasaray maçında forma giyebilecek.

Pepe Galatasaray maçında oynayacak mı? Belli oldu...
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TFF'nin, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki olaylarla ilgili kararını açıklamasının ardından "Şimdi ne olacak?" sorusu sorulmaya başlanmıştı. PFDK kararları sonrası bu soru da yanıtını bulmuş oldu.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası PFDK tarafından 1 maç ceza verilen Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, cezasını Malatyaspor maçında çektiği için Haftasonu oynanacak Galatasaray maçında görev verilirse sahada olabilecek.

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