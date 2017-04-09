Pepe'nin kaburgasında kırık var

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için harekete geçtiği Real Madrid'in stoperi Pepe, sakatlandı.

Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Real Madrid'in tek golünü 52. dakikada kaydeden ve 67. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Pepe için İspanyol ekibinden açıklama geldi.

Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan ve Galatasaray'ın stoper için ilk tercihi olduğu iddia edilen Pepe'nin kaburgasında iki kırık meydana geldiği açıklandı. Yapılan açıklamada Pepe'nin sahalara döneceği tarih hakkında bir ifade kullanılmadı.

İşte Real Madrid'in açıklaması;

"Yapılan testler sonucunda Pepe'nin sol kaburgasındaki 7. ve 8. kemiklerinde kırık oluştuğu tespit edilmiştir."