Pereira'dan sürpriz tercih: Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya gelecek. Maçın ilk 11'leri ise belli oldu.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde açılışı Eintracht Frankfurt maçıyla yapıyor. Gruba galibiyetle başlamak isteyen sarı-lacivertlilerin maçı EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Jose Sosa ve Miha Zajc Alman ekibi karşısında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

E. Frankfurt: Trapp, Durm, N'Dicka, Hinteregger, Lenz, Sow, Hrustic; Hauge, Kamada, Kostic, Borre

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Rossi, Valencia