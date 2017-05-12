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  4. 12 Mayıs 2017 16:35

Persie milli takıma dönmek istiyor

Fenerbahçe’nin yıldızı Robin van Persie, Teknik Direktör Dirk Advocaat’a, yeniden Hollanda Milli Takım forması giymek istediğini söyledi.

Persie milli takıma dönmek istiyor
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat'ın, Hollanda Milli Takımı'nın başına geçecek olması, en çok Van Persie'yi sevindirdi. Tecrübeli golcü, kalan maçlarda performansıyla Advocaat'ın gözüne girerek yeniden milli takıma seçilmeyi hedefliyor. Hollandalı yıldız, deneyimli teknik adamla yaptığı görüşmede, “Milli formayı yeniden giymeyi çok istiyorum. Fizik olarak da fit durumdayım” diye konuştu.

Dirk Advocaat da cevap olarak RVP'ye, “Bireysel anlamda iyi olursan, kadrodaki yerin her zaman hazır.Milli takımın sana ve tecrübene ihtiyacı var. İyi bir Van Persie her zaman rakip için büyük sorun oluşturur” dedi. Deneyimli çalıştırıcının yardımcılığına getirilen Gullit deHollandalı yıldız için, “O hâlâ büyük bir futbolcu. Yapması gereken, gollerine devametmesi” ifadelerini kullandı.

Vatan

milli takım , advocaat , persie , hollanda