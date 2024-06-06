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Petrolul Ploiesti, Mehmet Topal'a emanet

Petrolul Ploiesti, Mehmet Topal'a emanet
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Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploiesti, teknik direktörlük görevine Mehmet Topal'ı getirdiğini açıkladı.

Kulübün resmi hesaplarından yapılan duyuruda Mehmet Topal'ın futbolcu dönemindeki başarılarından övgüyle bahsedilirken şu açıklamaya yer verildi:

"Türk futbolunun efsane oyuncusu, Türk milli takımının eski kaptanı ve üç farklı takımla Türkiye Süper Ligi'ni kazanan, 4 farklı takımla şampiyonlar liginde mücadele eden; Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş'ın yanı sıra La Liga'da Valencia'nın önemli oyuncuları arasına giren Mehmet Topal, takımımızın yeni teknik direktörü. FC Petrolul Ploiesti ile 3 yıl geçerli sözleşme imzalayan 38 yaşındaki Topal, Pazar günü yeni öğrencileriyle tanışmak üzere Ploiesti'ye gidecek. Kendisine ve teknik ekibine hoş geldiniz diyor, yüzüncü yılda FC Petrolul'da başarılar diliyoruz."

Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploiesti, teknik direktörlük görevine Mehmet Topal'ı getirdiğini açıkladı.

 

Etiketler mehmet topal Petrolul Ploiesti
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