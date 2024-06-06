Petrolul Ploiesti, Mehmet Topal'a emanet
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Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploiesti, teknik direktörlük görevine Mehmet Topal'ı getirdiğini açıkladı.
Kulübün resmi hesaplarından yapılan duyuruda Mehmet Topal'ın futbolcu dönemindeki başarılarından övgüyle bahsedilirken şu açıklamaya yer verildi:
"Türk futbolunun efsane oyuncusu, Türk milli takımının eski kaptanı ve üç farklı takımla Türkiye Süper Ligi'ni kazanan, 4 farklı takımla şampiyonlar liginde mücadele eden; Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş'ın yanı sıra La Liga'da Valencia'nın önemli oyuncuları arasına giren Mehmet Topal, takımımızın yeni teknik direktörü. FC Petrolul Ploiesti ile 3 yıl geçerli sözleşme imzalayan 38 yaşındaki Topal, Pazar günü yeni öğrencileriyle tanışmak üzere Ploiesti'ye gidecek. Kendisine ve teknik ekibine hoş geldiniz diyor, yüzüncü yılda FC Petrolul'da başarılar diliyoruz."
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