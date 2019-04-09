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  4. 09 Nisan 2019 16:52

PFDK açıkladı! G.Saray'a büyük şok

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı Christian Luyindama ile ilgili kararını açıkladı. PFDK, Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Luyindama'ya 2 maç ceza verildiğini açıkladı. Kongolu oyuncu Fenerbahçe derbisinde yok.

PFDK açıkladı! G.Saray'a büyük şok
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı oyuncu Christian Luyindama'ya 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Ziraat Türkiye Kupası'nda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Luyindama'ya 2 maç men cezası verdiği duyuruldu.

PFDK'nın Balıkesirspor Baltok futbolcusu Andrija Vukovic'e 1 maç men ve 6 bin 500 lira, Kardemir Karabükspor'a 20 bin lira, Abalı Denizlispor'a da 10 bin lira ceza uyguladığı aktarıldı.

Christian Luyindama , Galatasaray , pfdk
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