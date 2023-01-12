PFDK, Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logo kullanımı için kararını verdi
Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logo kullanması nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği olayda karar açıklandı.
Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisinde dikkat çeken olaylardan biri de, konuk ekip Galatasaray'ın ev sahibi Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logo kullanması nedeniyle yayıncı kuruluş röportajlarına çıkmama kararıydı.
KARAR BEKLENİYORDU
Sarı-kırmızılı kulüp, konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonunu da bilgilendirirken, mücadelenin ardından PFDK'nın konuyla ilgili Fenerbahçe'ye ceza vermesi bekleniyordu.
YAPTIRIM UYGULANMADI
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklanırken, Fenerbahçe'ye 5 yıldızlı logodan dolayı ceza gelmedi. Fenerbahçe, ligde sahasında Galatasaray ile oynadığı maçta flaş röportaj alanında 5 yıldızlı logo kullanmış ve ceza alabileceği belirtilmişti. Ancak PFDK, bu konuda sarı-lacivertlilere herhangi bir yaptırım uygulamadı.
PFDK'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;
"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, talimata aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir"
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol