PFDK, Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logo kullanımı için kararını verdi

Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logo kullanması nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği olayda karar açıklandı.

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisinde dikkat çeken olaylardan biri de, konuk ekip Galatasaray'ın ev sahibi Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logo kullanması nedeniyle yayıncı kuruluş röportajlarına çıkmama kararıydı.

KARAR BEKLENİYORDU

Sarı-kırmızılı kulüp, konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonunu da bilgilendirirken, mücadelenin ardından PFDK'nın konuyla ilgili Fenerbahçe'ye ceza vermesi bekleniyordu.

YAPTIRIM UYGULANMADI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklanırken, Fenerbahçe'ye 5 yıldızlı logodan dolayı ceza gelmedi. Fenerbahçe, ligde sahasında Galatasaray ile oynadığı maçta flaş röportaj alanında 5 yıldızlı logo kullanmış ve ceza alabileceği belirtilmişti. Ancak PFDK, bu konuda sarı-lacivertlilere herhangi bir yaptırım uygulamadı.

PFDK'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;



"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, talimata aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir"