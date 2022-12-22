PFDK, Galatasaray'a para cezası verdi

PFDK, Galatasaray’a deplasmanda oynanan Kayserispor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle ceza verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 126 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'la deplasmanda oynadığı maçta, taraftarlarının neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat nedenleriyle Galatasaray'a toplamda 126 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Üç puanın sahibi Kayserispor olmuştu

15 Ekim tarihinde Kayserispor'un ev sahipliğinde oynanan mücadelede Galatasaray rakibine 2-1 mağlup olmuştu.